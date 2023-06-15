經濟數據｜內地5月「三頭馬車」數據齊走弱遜預期　經濟增長速度減緩

首5月全國固定資產投資18.88萬億元，按年增長4%，較首4月回落0.7個百分點，低於市場預期增長4.4%。分領域看，基礎設施投資按年增長7.5%，製造業投資增長6%，房地產開發投資下降7.2%；至於5月份全國城鎮調查失業率為5.2%，與上月持平，其中16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為20.8%及4.1%，31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。

內地經濟恢復基礎尚不穩固

國統局分析指出，5月份國民經濟延續恢復態勢，轉型升級持續推進，但也要看到，國際環境複雜嚴峻，國內結構調整壓力較大，經濟恢復基礎尚不穩固，經濟增長速度減緩。

國統局表示，下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動經濟高質量發展，全面深化改革開放，着力恢復和擴大需求，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，把發揮政策效力、激發經營主體活力和穩定市場信心結合起來，鞏固經濟恢復向好的基礎，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長。