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財經
2023-05-16 10:38:00

經濟數據｜4月內地工業零售固投皆遜預期　國統局：經濟運行延續恢復向好

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4月內地工業零售固投皆遜預期，國統局指經濟運行延續恢復向好。(資料圖片)

國家統計局公布4月份國民經濟運行情況，不過各項數據包括工業、零售、固投皆遜預期。

各項數據皆遜預期

國統局數據指，內地4月份社會消費品零售總額按年增長18.4%，較預期市場預期的21.9%差，首4月社會消費品零售總額14.98萬億元，按年增長8.5%；工業增加值按年實際增長5.6%，遜市場預期的10.9%，首4月，規模以上工業增加值按年增長3.6%；頭4個月全國固定資產投資14.7萬億人民幣，按年增長4.7%，但仍低於市場預期的5.7%，當中基礎設施投資按年增長8.5%，製造業投資增長6.4%，房地產開發投資下降6.2%。

至於全國城鎮調查失業率為5.2%，較上月跌0.1個百分點，31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。

4月內地工業零售固投皆遜預期，國統局指經濟運行延續恢復向好。(資料圖片)

國統局：經濟運行延續恢復向好

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，4月份國民經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多。但也要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。

此外，付凌暉指下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，積極恢復和擴大需求，加快建設現代化產業體系，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長，着力推動經濟高質量發展。

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