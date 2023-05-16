經濟數據｜4月內地工業零售固投皆遜預期　國統局：經濟運行延續恢復向好

國統局數據指，內地4月份社會消費品零售總額按年增長18.4%，較預期市場預期的21.9%差，首4月社會消費品零售總額14.98萬億元，按年增長8.5%；工業增加值按年實際增長5.6%，遜市場預期的10.9%，首4月，規模以上工業增加值按年增長3.6%；頭4個月全國固定資產投資14.7萬億人民幣，按年增長4.7%，但仍低於市場預期的5.7%，當中基礎設施投資按年增長8.5%，製造業投資增長6.4%，房地產開發投資下降6.2%。

國統局：經濟運行延續恢復向好

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，4月份國民經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多。但也要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。

此外，付凌暉指下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，積極恢復和擴大需求，加快建設現代化產業體系，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長，着力推動經濟高質量發展。