綠色債券｜陳茂波：香港綠債發行額佔整個亞洲市場逾三分一

財政司司長陳茂波周四（2日）出席亞洲開發銀行（亞開行）第57屆理事會年會，他與亞開行行長會面時，提及香港綠債發行額佔整個亞洲市場逾三分一，並稱香港將繼續為區內的發展和建設貢獻力量。

陳茂波指，香港作為國際金融中心，綠色和可持續金融在亞洲處於領先位置，綠色債券發行金額佔整個亞洲市場超過三分之一；此外，香港也持續豐富綠色金融產品種類，積極對接國際綠色標準，在滿足不同投資者需要的同時，引導資金更有效投放於區內的綠色和轉型項目。

陳茂波強調，香港與亞開行一直維持良好的合作關係，願與亞開行和區內夥伴分享知識、交流經驗，尤其是在金融、基礎建設和創新科技應用方面，同時十分歡迎它們使用香港既廣且深的籌融資平台及專業服務，助力不同項目的開展及管理。

香港多年來支持開發基金資金補充

陳茂波亦出席亞洲開發基金第14期補充資金會議。他表示，香港多年來支持亞洲開發基金的資金補充，以支援發展中成員進行不同的可持續發展項目，包括應對氣候變化、推動性別平等，以及自身社會發展需要。香港會繼續為區內的發展和建設，貢獻力量。