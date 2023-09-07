綠色債券2023｜一券商重磅推16免優惠　一文睇清各大銀行證券行認購優惠 (持續更新)

財經事務及庫務局局長許正宇表示，第2批綠色零售債券將於10月10日發行，並於下一營業日，即10月11日於港交所上市，並可在二手市場進行買賣。

新一批綠債債券認購期由9月18日早上9時開始，至9月28日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。

最新一批綠債的保證息率為4.75厘；而對上一批綠色債券（4252）的保證息率為2.5厘。

據香港政府公布，是次第2批綠債與上批債券相同，每手最低金額為1萬元，並持有香港身份證的18歲以上人士。

綠色債券2023｜各銀行優惠

綠色債券2023｜ 恒生：推出8項費用豁免優惠

恒生表示，為方便客戶認購第二批香港特別行政區政府綠色零售債券，推出8項費用豁免優惠，包括：認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）、透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，隨著零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，加上該批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。

綠色債券2023｜花旗：提供6免 優惠

花旗銀行表示，該行將提供零售綠色債券公開認購服務，並推出認購優惠，該行客戶可以於各分行以債券戶口形式，認購零售綠色債券，並獲豁免以下收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費、轉出費

花旗銀行又指，以上服務受有關條款及細則約束，有關認購零售綠色債券的詳情可致電28600222，或到分行查詢。

綠色債券2023｜滙豐：提供7免優惠

滙豐表示，該行擔任由香港政府發行的第二批綠色零售債券的聯席安排行及配售銀行。滙豐客戶透過該行的網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，並可獲豁免下列收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

綠色債券2023｜上商：推10免優惠及抽獎

上海商業銀行公布，為認購綠債的客戶提供10免優惠，豁免包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用、經港交所交易平台買入之經紀佣金（新證券客戶特享）、經港交所交易平台沽出之經紀佣金（新證券客戶特享）等。

上商又指，該行客戶於完成認購後可參與「ESG投資大抽獎」，贏取現金獎賞。凡於2023年9月18日至10月31日透過該行分行或個人網上銀行完成認購指定ESG投資產品（包括綠色債券2023），每完成指定交易一次，即可獲得一次抽獎機會。

經個人網上銀行認購更可額外獲享一次抽獎機會。每名客戶最高可獲享10次抽獎機會，贏取高達3,888元現金獎賞。

綠色債券2023｜信銀國際推7免

信銀國際表示，將為認購綠債推出7免優惠，其中包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

綠色債券2023｜ 渣打推6免優惠

渣打香港宣布，將為認購綠債推出6免優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費，以及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。