綠色債券2023｜9月10日開始認購　一文睇清各大銀行證券行認購優惠 (持續更新)

綠色債券2023／綠債2023｜香港政府周二（9月5日）下午公布第2批綠債安排。新一批綠色債券發行額不少於150億元，保證息率4.75厘，較上一批綠色債券保證息率2.5厘為高。新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，第2批綠色零售債券將於10月10日發行，並於下一營業日，即10月11日於港交所上市，並可在二手市場進行買賣。
【9月5日 更新銀行認購優惠】
綠色債券2023｜申請年齡及資金門檻
據香港政府公布，是次第2批綠債與上批債券相同，每手最低金額為1萬元，並持有香港身份證的18歲以上人士。
綠色債券2023｜銀色債券保證息率
最新一批綠債的保證息率為4.75厘；而對上一批綠色債券（4252）的保證息率為2.5厘。
綠色債券2023｜申請日期及時間
新一批綠債債券認購期由9月18日早上9時開始，至9月28日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。
綠色債券｜首批綠債資料參考
綠色債券2023｜各銀行優惠
綠色債券2023｜恒生：推出8項費用豁免優惠
恒生表示，為方便客戶認購第二批香港特別行政區政府綠色零售債券，推出8項費用豁免優惠，包括：認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）、透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。
恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，隨著零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，加上該批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。
綠色債券2023｜花旗：提供6免優惠
花旗銀行表示，該行將提供零售綠色債券公開認購服務，並推出認購優惠，該行客戶可以於各分行以債券戶口形式，認購零售綠色債券，並獲豁免以下收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費、轉出費
花旗銀行又指，以上服務受有關條款及細則約束，有關認購零售綠色債券的詳情可致電28600222，或到分行查詢。
綠色債券2023｜滙豐：提供7免優惠
滙豐表示，該行擔任由香港政府發行的第二批綠色零售債券的聯席安排行及配售銀行。滙豐客戶透過該行的網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，並可獲豁免下列收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間） 。
綠色債券2023｜常見問題
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