綠色債券2023｜最多可獲發9手人均穩中8手　10月10日發行　 一文睇清綠債發行及認購 (持續更新)

綠色債券／綠債2023｜香港政府9月5日下午公布第2批綠債安排。新一批綠色債券發行額不少於150億元，保證息率4.75厘，較上一批綠色債券保證息率2.5厘為高。新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。
【10月6日更新】
政府公布，綠色零售債券的最終發行額為200億港元，高於150億港元的目標發行額。政府指，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲9手。184,021份認購8手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券；餘下的136,997份申請（即認購8手以上者），均將先獲發8手債券，並進行抽籤，其中4,187份申請將獲配發多一手債券。
財經事務及庫務局局長許正宇表示，第2批綠色零售債券將於10月10日發行，並於下一營業日，即10月11日於港交所上市，並可在二手市場進行買賣。
而第2批綠色債券將委任金管局作發債安排，並由滙豐銀行及中銀香港兩間銀行，為是次零售發行所委任的聯席安排行。
同時，是次第2批債券規模不少於150億元，最高可增至200億元。政府將於10月6日公布配售結果。
港元定存2023｜港元定期存款利率比較 一行定存息上調至最高4.8厘【持續更新】
綠色債券｜第2批零售綠債（2023）發行詳情
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綠色債券｜去年共發行200億元綠色債券
政府於去年2月宣布在政府綠色債券計劃下首次發行綠色零售債券，並於同年5月19日正式上市，最終發行額為200億元，年期為3年，每6個月派息一次，保證息率為2.5%。
政府去年首次發售綠色零售債券，計及今月發行的新一批銀債，政府累計已發行共8次銀債。
綠色債券｜首批綠債資料
綠色債券2023｜綠色債券定義
綠色債券屬定息產品的一種，綠債持有人可每6個月獲利息回報；與一般債券不同，是綠債所募集的資金，會專門用作綠色項目上。
新一批綠色債券（2023年）為港府第二批發行的綠色零售債券，據政府網站顯示，所募集資金會用於為具環境效益，以及推動香港可持續發展的合資格綠色項目融資或再融資，項目涉及可再生能源、能源效益和節約能源、污染預防及管控、廢物管理及資源回收、水及廢水管理、自然保育／生物多樣性、清潔運輸和綠色建築。
綠色債券2023｜申請年齡及資金門檻
據香港政府公布，是次第2批綠債與上批債券相同，每手最低金額為1萬元，並持有香港身份證的18歲以上人士。
綠色債券2023｜銀色債券保證息率
最新一批綠債的保證息率為4.75厘；而對上一批綠色債券（4252）的保證息率為2.5厘。
綠色債券2023｜申請日期及時間
新一批綠債債券認購期由9月18日早上9時開始，至9月28日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。
綠色債券｜許正宇：不擔心該批債券「破發」
許正宇在記者會上表示，希望市民身體力行參與綠債，不擔心該批綠債出現「破發」情況。
至於金管局副總裁陳維民則指，綠債穩定性較高，他指今批債券參考近期市況，例如市場供求關係及各種利率（包括銀行），以及對未來的預期、本港整體通脹等因素制定，亦有參考早前銀債發行。
綠色債券｜市場及專家分析
致富郭家安：若無短炒客入場會影響認購反應
致富證券董事及證券業務主管郭家安接受本地傳媒查詢，表示新一批零售綠債要有吸引力，保底息必須達4.5厘；但他料即使有4.5厘保底息，認購反應也未必太熱，相信是次若無短炒客入場，會影響認購反應。
富途毛君豪：散戶閒資充裕無需蝕讓兩隻iBond及綠債
富途交易部高級分析師毛君豪回覆本地傳媒查詢指，是次綠債保底息起碼要提高至3.375厘才具吸引力，又指若散戶閒資充裕，無需蝕讓兩隻iBond及綠債。
中銀周國昌：倘資金充裕可考慮購10手
中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，以今批綠債定息水平，相信認購反應熱烈，料較大機會有超過50萬人認購，而且超額認購機會大。另外，市場預期目前港息美息近見頂，今年內餘下3次美國議息，或只加在其中一次加息，因此認為鎖定3年4.75厘回報對市民而言吸引，資金充裕的市民可考慮認購10手。
耀才證券許繹彬：建議每人認購10至15手
耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬表示，依現行銀行定期的息率有所回落跡象，未來息口的走勢亦傾向下行，因此是次綠債每年均有保底4.75厘的回報，相信對「好息」的投資者是非常吸引，而港股現貨市場仍呈乍暖還寒格局，預期綠債是次市場反應亦會非常踴躍，建議每人認購10至15手。
信銀國際：可考慮認購約5手
信銀國際發言人指，新一批綠色債券保證息率由去年的2.5%上調至4.75%，普遍高於現時港元定期，該行相信有一定的吸引力。如追求穩定投資收益的話，可考慮認購約5手。該行另提供認購綠債七免優惠。
綠色債券2023｜常見問題
綠色債券2023｜綠色債券每手多少錢？
政府公布，新一批2023年綠債在9月18日早上9時開始認購，每手為1萬元...詳情按此
綠色債券2023｜購買綠債有何資格？
新一批綠債供18歲以上擁香港身份證人士認購，但收到的申請總額高於...詳情按此
綠色債券2023｜申請買綠債日期及時間？
新一批綠債債券認購期由9月18日早上9時開始，至9月...詳情按此