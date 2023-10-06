綠色債券2023｜最多可獲發9手人均穩中8手　10月10日發行　 一文睇清綠債發行及認購 (持續更新)

綠色債券／綠債2023｜香港政府9月5日下午公布第2批綠債安排。新一批綠色債券發行額不少於150億元，保證息率4.75厘，較上一批綠色債券保證息率2.5厘為高。新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。

【10月6日更新】

政府公布，綠色零售債券的最終發行額為200億港元，高於150億港元的目標發行額。政府指，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲9手。184,021份認購8手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券；餘下的136,997份申請（即認購8手以上者），均將先獲發8手債券，並進行抽籤，其中4,187份申請將獲配發多一手債券。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，第2批綠色零售債券將於10月10日發行，並於下一營業日，即10月11日於港交所上市，並可在二手市場進行買賣。

而第2批綠色債券將委任金管局作發債安排，並由滙豐銀行及中銀香港兩間銀行，為是次零售發行所委任的聯席安排行。

同時，是次第2批債券規模不少於150億元，最高可增至200億元。政府將於10月6日公布配售結果。