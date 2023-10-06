綠色債券2023｜綠債退款轉定期一行享4.88%　一文睇清各大銀行綠債退款優惠 (持續更新)

綠債2023／綠色債券2023｜ 政府10月6日公布零售綠債配發結果，最終發行額200億元，向隅資金約100億元，銀行推退款優惠搶資金。最新亦有銀行向客戶推出優惠，吸引客戶辦理綠債退款，再敘造定期存款及開立定存戶口。以下《am730》為讀者整合各大銀行銀債退款優惠。

綠色債券2023｜綠色債券定義

綠色債券屬定息產品的一種，綠債持有人可每6個月獲利息回報；與一般債券不同，是綠債所募集的資金，會專門用作綠色項目上。

新一批綠色債券（2023年）為港府第二批發行的綠色零售債券，據政府網站顯示，所募集資金會用於為具環境效益，以及推動香港可持續發展的合資格綠色項目融資或再融資，項目涉及可再生能源、能源效益和節約能源、污染預防及管控、廢物管理及資源回收、水及廢水管理、自然保育／生物多樣性、清潔運輸和綠色建築。

綠色債券2023｜申請年齡及資金門檻

據香港政府公布，是次第2批綠債與上批債券相同，每手最低金額為1萬元，並持有香港身份證的18歲以上人士。

綠色債券2023｜銀色債券保證息率

最新一批綠債的保證息率為4.75厘；而對上一批綠色債券（4252）的保證息率為2.5厘。