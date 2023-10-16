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財經
2023-10-16 15:24:00

綠色債券2023｜綠債退款一行可享7.28%活期存款　一文睇清綠債退款優惠 (持續更新)

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綠色債券2023｜港府將發行第二批綠色零售債券。(陳奕釗攝)

綠債2023／綠色債券2023｜政府10月6日公布零售綠債配發結果，最終發行額200億元，向隅資金約100億元，銀行推退款優惠搶資金。最新亦有銀行向客戶推出優惠，吸引客戶辦理綠債退款，再敘造定期存款及開立定存戶口。以下《am730》為讀者整合各大銀行銀債退款優惠。

而是次零售綠債保底息達4.75厘，並於10月10日發行，10月11日於港交所上市。

【10月16日更新】

綠色債券2023｜港府將發行第二批綠色零售債券。(陳奕釗攝)

綠色債券2023｜綠色債券定義

綠色債券屬定息產品的一種，綠債持有人可每6個月獲利息回報；與一般債券不同，是綠債所募集的資金，會專門用作綠色項目上。

新一批綠色債券（2023年）為港府第二批發行的綠色零售債券，據政府網站顯示，所募集資金會用於為具環境效益，以及推動香港可持續發展的合資格綠色項目融資或再融資，項目涉及可再生能源、能源效益和節約能源、污染預防及管控、廢物管理及資源回收、水及廢水管理、自然保育／生物多樣性、清潔運輸和綠色建築。

綠色債券2023｜申請年齡及資金門檻

據香港政府公布，是次第2批綠債與上批債券相同，每手最低金額為1萬元，並持有香港身份證的18歲以上人士。

綠色債券2023｜銀色債券保證息率

最新一批綠債的保證息率為4.75厘；而對上一批綠色債券（4252）的保證息率為2.5厘。

綠色債券｜香港政府零售綠債（am730製圖）

綠色債券｜香港政府零售綠債（am730製圖）

綠色債券2023

綠色債券2023｜各大銀行銀債退款優惠

綠色債券2023｜東亞銀行：綠債退款開立3個月定存享4.88%

東亞銀行（023）公布，該行客戶以5萬元或以上的綠債退款敍做3個月港元定期存款，可享4.88%年利率，優惠期由2023年10月10日至10月20日。

詳情：東亞銀行

綠色債券2023｜工銀亞洲：推三項退款優惠

工銀亞洲表示，綠債認購反應正面，人均認購手數較去年增逾20%，更錄得最高認購金額達160萬元，鑑於部分客戶未能獲全數分配債券，該行推3項退款優惠，包括定存、ESG基金0%認購費及人民幣兌換優惠。

該行客戶綠債退款，以10萬港元或以上，敍做38天港元定期存款，享年利率3.28%；敍做98天港元定期存款，享年利率4.28%；敍做188天港元定期存款，享年利率4.18%。

此外，由2023年10月9日至11月8日，客戶憑綠債退款以整額方式認購基金產品，可享ESG基金0%認購費優惠及其他基金0.5%認購費優惠；由2023年10月9日至11月8日，客戶憑綠債退款兌換人民幣，可享40點子優惠。

詳情：工銀亞洲

綠色債券2023｜大新銀行：3個月港元定存可享4.4%

大新銀行表示，該行由即日起至10月31日，客戶出示退款證明並以退款金額或全新資金，敍做3個月港元定期存
款可享特惠年利率4.4%，及／或敍做3個月美元定期存款可享特惠年利率 5.2%。

要注意，港元定期最低起存金額為1萬港元；美元定期最低起存金額為2千美元）。而由即日起至11月30日，客戶就其首10萬港元之基金認購金額，可享 0%基金認購費。此外，合資格客戶於推廣期內完成一份全新的「風險評估」問卷，可獲享50港元現金獎賞。

大新銀行又指，上月推出認購綠色零售債券手續費「9 免」優惠，客戶認購反應正面，每人平均認購金額較去年有所上升。由於部分客戶未能獲全數分配債券，該行
現推出3項綠色零售債券退款優惠，包括港元及美元定期存款優惠、0%基金認購費及風險評估獎賞。

綠色債券2023｜建行亞洲：3個月港元定存優惠

建行亞洲表示，經該行申請綠色零售債券之合資格客戶，於2023年10月11日至2023年10月22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立「3個月港元定期存款」達10萬元或以上，可享特惠年利率。

詳情：建行亞洲

綠色債券2023｜信銀國際：退款優惠可達7.28%儲蓄年利率

信銀國際指，全新客戶及現有客戶於10月30日前，以綠債退款資金登記該行「大富翁存款」，可享儲蓄年利率高達7.28%。完成指定要求，更可參加「大富翁黃金之旅」大抽獎，獲得抽獎機會贏取限定版足金大富翁。優惠適用於持有該行、其他銀行或證券行之綠債退款。

詳情：信銀國際

綠色債券2023｜華僑銀行：6個月或9個月存期享4.8厘

華僑銀行公布，以綠色債券退款或新資金，起存額50萬元開立定存，6個月或9個月存期可享4.8厘，優惠期至10月14日。

詳情：華僑銀行

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綠色債券2023｜常見問題

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