綠色債券2023｜9.28日截止認購　一券商重磅推16免優惠　一文睇清各大銀行證券行認購優惠 (持續更新)

綠色債券2023／綠債2023｜香港政府9月5日下午公布第2批綠債安排。新一批綠色債券發行額不少於150億元，保證息率4.75厘，較上一批綠色債券保證息率2.5厘為高。新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。【詳情按此】
財經事務及庫務局局長許正宇表示，第2批綠色零售債券將於10月10日發行，並於下一營業日，即10月11日於港交所上市，並可在二手市場進行買賣。
【9月18日更新】
綠色債券2023｜申請年齡及資金門檻
據香港政府公布，是次第2批綠債與上批債券相同，每手最低金額為1萬元，並持有香港身份證的18歲以上人士。
綠色債券2023｜銀色債券保證息率
最新一批綠債的保證息率為4.75厘；而對上一批綠色債券（4252）的保證息率為2.5厘。
綠色債券2023｜申請日期及時間
新一批綠債債券認購期由9月18日早上9時開始，至9月28日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。
綠色債券｜首批綠債資料及第2批零售綠債詳情
綠色債券2023｜各銀行優惠
綠色債券2023｜大新推9免優惠
大新銀行宣布推出認購綠色零售債券手續費「9免」優惠。客戶經該行成功認購綠色零售債券，可獲手續費豁免優惠，包括1)認購手續費、2)托管費、3)代收利息費、4)到期贖回費、5)存入費、6)二手買入手續費（經債券戶口）、7)二手賣出手續費（經債券戶口）、8)轉出費（轉出至其他銀行）及9)轉倉費（轉倉至本行之證券戶口）。
綠色債券2023｜恒生：推出8項費用豁免優惠
恒生表示，為方便客戶認購第二批香港特別行政區政府綠色零售債券，推出8項費用豁免優惠，包括：認購手續費、保管費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費（非經中央結算系統）、債券轉出費（非經中央結算系統）、透過香港聯交所買入「綠色零售債券」的買入證券存入費。
此外，恒生亦加推網上投資服務大抽獎，該行客戶由7月1日至9月29日，客戶經網上途徑成功認購指定產品（包括 2023綠色零售債券）或完成指定服務（如開立證券戶口、開立 SimplyFund 戶口、透過基金投資戶口認購基金等）即可參加大抽獎，有機會贏取港幣1萬元的Apple Store禮品卡，名額共30名。
恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，隨著零售投資者愈益關注ESG主題及綠色金融產品帶來的環境效益，相關產品的需求日益增加，加上該批綠色零售債券的保證息率達4.75%，可在現時的波動環境下為投資者提供穩定回報，相信認購反應會十分踴躍。
綠色債券2023｜花旗：提供6免優惠
花旗銀行表示，該行將提供零售綠色債券公開認購服務，並推出認購優惠，該行客戶可以於各分行以債券戶口形式，認購零售綠色債券，並獲豁免以下收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費、轉出費
花旗銀行又指，以上服務受有關條款及細則約束，有關認購零售綠色債券的詳情可致電28600222，或到分行查詢。
綠色債券2023｜滙豐：提供7免優惠
滙豐表示，該行擔任由香港政府發行的第二批綠色零售債券的聯席安排行及配售銀行。滙豐客戶透過該行的網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，並可獲豁免下列收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。
綠色債券2023｜上商：推10免優惠及抽獎
上海商業銀行公布，為認購綠債的客戶提供10免優惠，豁免包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用、經港交所交易平台買入之經紀佣金（新證券客戶特享）、經港交所交易平台沽出之經紀佣金（新證券客戶特享）等。
上商又指，該行客戶於完成認購後可參與「ESG投資大抽獎」，贏取現金獎賞。凡於2023年9月18日至10月31日透過該行分行或個人網上銀行完成認購指定ESG投資產品（包括綠色債券2023），每完成指定交易一次，即可獲得一次抽獎機會。
經個人網上銀行認購更可額外獲享一次抽獎機會。每名客戶最高可獲享10次抽獎機會，贏取高達3,888元現金獎賞。
綠色債券2023｜信銀國際推7免
信銀國際表示，將為認購綠債推出7免優惠，其中包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。
綠色債券2023｜渣打推6免優惠
渣打香港宣布，將為認購綠債推出6免優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費，以及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。
綠色債券2023｜工銀亞洲推9免優惠
中國工商銀行（亞洲）宣布，以綠色與可持續金融促進實體經濟轉型，全力支持發行第二批綠色零售債券（Green Bond），特別提供最多9免優惠，讓更多客戶直接參與綠色金融投資，優惠包括認購手續費、買入經紀費 (以股票形式在二手市場交易)、沽出經紀費（以股票形式在二手市場交易）、提早贖回費（以債券形式交易)、代收利息費、到期贖回費、轉倉費（綠色零售債券由債券形式轉換至股票形式）、存入費、託管費。
綠色債券2023｜創興銀行推7免優惠
創興銀行宣布，合資格客戶可享7免優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、債券轉入費、債券轉出費。
該行又表示，客戶可透過「創興流動理財」提交申請指示，亦可親臨任何香港分行申請認購。
綠色債券2023｜中銀香港：費用全免兼可抽獎贏最新iPhone
中銀香港表示，經該行認購綠色零售債券，所有認購及持有綠色零售債券費用全免。成功認購的客戶更可參加抽獎，有機會贏取最新型號iPhone等超過100份豐富獎品。
中銀香港又指，鼓勵客戶透過手機或網上銀行認購，客戶如有需要亦可透過投資服務專線或親臨分行認購。
綠色債券2023｜招商永隆：推出「七免」優惠
招商永隆表示，經該行認購綠色零售債券，合資格客戶可享7免優惠，包括豁免認購手續費（0.15%）、 豁免債券託管費、豁免利息代收費、豁免轉倉費、豁免首兩星期經場外交易市場沽出綠色零售債券之債券交易費、豁免到期贖回費、豁免首兩星期經香港交易所沽出綠色零售債券之交易佣金。
綠色債券2023｜各券商優惠
綠色債券2023｜耀才證券：新舊客均享11免優惠
耀才證券為客戶認購綠色債券推出大優惠，新舊客戶除在即日起可優先認購外，並推出11免優惠，包括豁免認購利息、按金、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、代收股息手續費。
耀才證券行政總裁兼執行董事許繹彬表示稱，現行銀行定期的息率有回落跡象，未來息口走勢亦傾向下行，故是次綠債每年有保底4.75厘回報，相信對「好息」的投資者非常吸引，預期「綠債」是次市場反應亦會非常踴躍，建議每人認購10至15手。
綠色債券2023｜輝立證券推11免優惠
輝立證券表示，推出「11免」優惠，包括免融資利息、免按金、手續費低至$0、免存入費、免存倉費、免託管費、免不動戶費、免贖回費、暗盤買賣佣金全免、暗盤買賣平台費全免、上市後買入免佣金。
手續費計算方面，若以孖展認購1萬元到2萬元，享零手續費；以孖展認購3萬元至5萬元，手續費收68元；以孖展認購6萬元至10萬元，手續費收138元；若全數以現金認購，則豁免手續費。
另外，其他交易優惠方面，經輝立申請並獲分配的綠色債券於暗盤沽出佣金全免，凡經輝立申購綠色債券，於暗盤（下午4時15分至6時30分）首50萬元金額的買盤免佣。上市後經網上自行落盤買入政府發行的綠色債券（2022年及23年） 及通脹掛鈎債券（iBond）亦一律免佣。
綠色債券2023｜致富證券：8免優惠及新客300元超市禮券
致富提供8免優惠，包括免現金申請手續費、贖回費、 代收股息費、存倉費、不動戶費、存入費、託管費、以及平台費。新客戶於9月15日起透過「致富通」應用程式、又或經「遙距開戶通」開立帳戶，即可享300元超市禮券，以及價值約300元ETF及免費港美股即時報價。
新客定義為開戶前6個月內未持有任何類型帳戶，而禮品先到先得，送完即止。同時，現客若成功推薦一位朋友在網上開立帳戶，可獲100元超市禮券。
綠色債券2023｜富昌證券：最高16免優惠
富昌證券表示， 將為認購綠債的市民提供16項驚喜優惠，包括免按金、免孖展利息、免暗盤買賣佣金 (網上交易)、免上市後買入佣金、免認購手續費、免到期贖回費、免託管費、免存入費、免存倉費、免轉倉費、免代收股息手續費、免不動戶費、免港股佣金、免港期100張佣金、免費送港股、美股、港期、美期手機版串流報價，以及轉倉再送高達1萬港元的佣金券。
富昌證券聯席董事譚朗蔚先生表示，綠債較一般銀行定期存款提供的利率為高，靈活性強亦較大，投資者除了可以在認購期內提出申請之外，亦可以在二手市場上買賣。根據第一批綠債發行時的經驗，200億元的發行額度共吸引逾325億元的資金認購，最終每人獲派4至5手。因預期是次的認購反應熾熱，建議充裕流動資金人士可盡量多投，例如每人至少認購15手。
綠色債券2023｜常見問題
綠色債券2023｜綠色債券每手多少錢？
政府公布，新一批2023年綠債在9月18日早上9時開始認購，每手為1萬元...詳情按此
綠色債券2023｜購買綠債有何資格？
新一批綠債供18歲以上擁香港身份證人士認購，但收到的申請總額高於...詳情按此
綠色債券2023｜申請買綠債日期及時間？
新一批綠債債券認購期由9月18日早上9時開始，至9月...詳情按此