扣賬卡是甚麼？比較Debit卡與信用卡分別/優惠/好處

Debit卡｜恒生優越理財多貨幣Mastercard扣賬卡 恒生銀行亦有推出「恒生優越理財多貨幣Mastercard扣賬卡」。該行指，所有合資格消費可享無上限0.5%現金回贈。而在本地和海外商戶還是網上購物，都不會收取任何外幣交易或兌換手續費。 恒生亦扣賬卡提供客戶，最多可申請6張附屬扣賬卡，讓親友體驗一卡多幣的便利。年滿12歲或以上的親友無需持有該行戶口都可以申請附屬扣賬卡。 此外，恒生亦為客戶推出多項優惠，如指定機場接送優惠，包括Uber、Grab等；即起至2024年12月31日，客戶於澳洲、中國、日本、泰國及英國指定海外交通商戶作合資格交易可享20%現金回贈，整個推廣期每位客戶之累積現金回贈上限為港幣150元。 詳情：恒生優越理財多貨幣Mastercard扣賬卡 Debit卡｜中銀萬事達卡扣賬卡 最新中銀香港亦推出「中銀萬事達卡扣賬卡」，該行指，於任何網上、本地及海外商戶作零售簽賬，客戶均可享0.5%現金回贈，絕無上限。 該行的扣賬卡亦支援全球消費提款及12種貨幣直接扣賬，亦可透過Mastercard Travel Rewards樂遊賞登記逾百間本地、海外商戶購物或網上簽賬，享額外回贈獎賞。 詳情：中銀萬事達卡扣賬卡 Debit卡｜Citibank萬事達卡扣賬卡 Citibank花旗銀行目前有推出「Citibank萬事達卡扣賬卡」，該行戶首6個月使用，享高達1%現金回贈。若在外使用，可直接用扣帳卡作感應式付款，或將您的扣賬卡加入電子錢包，用手機一拍完成付款。 Citibank表示，可利用或更改每日商戶簽賬/網上購物限額，妥善管理支出，而所有扣賬卡的付款，將會即時直接從銀行戶口扣賬，所以無需擔心任何逾期費用或利息。 詳情：Citibank萬事達卡扣賬卡

Debit卡｜渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡 渣打香港則為該行的優先私人理財和優先理財客戶推出「渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡」，該行指，會為客戶提供優惠價格兌換外幣，所有提款及消費會直接從外幣戶口扣除。 戶口亦設有11種貨幣包括港元、人民幣、澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、美元、英鎊、日圓、新西蘭元、新加坡元及美元。 而使用該扣賬卡，所有消費簽賬可享0.5%現金回贈；外幣消費免收1.95%外幣手續費；亦於全球MasterCard及Maestro自動櫃員 機提取現金，手續費全免。 詳情：渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡 虛擬銀行／數字銀行 Debit卡｜ZA Bank眾安銀行「ZA Card」 ZA Bank眾安銀行為本港首間虛擬銀行，該行亦推出香港首張自訂卡號的Visa扣賬卡「 ZA Card」。該行指，即日起至2024年12月31日，用ZA Card進行合資格消費後參加最勁抽即有機會贏高達200%回贈或其他指定獎賞，每完成10港元或以上合資格消費，就可以抽獎一次。 ZA Bank指，「ZA Card」沒有年費，簽賬時直接從活期賬戶扣數，亦支援感應式「Visa payWave」，以實體卡免費於全港設有「Visa logo」的所有銀行超過3,000部櫃員機提取現金，同時亦支援全球近300萬部櫃員機。 詳情：ZA Card