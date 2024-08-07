扣賬卡是甚麼？比較Debit卡與信用卡分別/優惠/好處

扣賬卡／Debit Card／Debit卡／扣賬Card／信用卡｜香港人喜愛外遊，為免拿著一大堆不同國家的金錢，有人會選擇使用信用卡作付款，不過，信用卡或會收取手續費，申請亦需一定門鑑，令部分人卻步。近年，不少人開始轉用「Debit card」作消費（扣賬卡）之用。以下《am730》為讀者簡介甚麼是扣賬卡，與信用卡的分別，也會整合多間銀行的扣賬卡(Debit card)優惠和好處。
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扣賬卡Debit Card是甚麼？
扣賬卡的英文就是「Debit Card」，是一種銀行卡，直接與銀行存款賬戶相連。當使用者使用扣賬卡進行消費或提取現金時，所需的款項會立即從賬戶餘額中扣除。
香港的提款卡通常同時是可用於多種系統，常見的包括易辦事（EPS）、銀聯Debit card（扣賬卡）、Visa或Mastercard的Debit card。
扣賬卡Debit Card與信用卡有甚麼分別？
這與提款卡和信用卡有所不同，提款卡主要用於提取現金，而信用卡則允許您先消費後付款，扣賬卡則確保交易只能在賬戶有足夠餘額的情況下進行，從而避免透支的風險。
只要於接受EPS、銀聯、Visa或Mastercard的商戶付款，就可以即時以提款卡所連接的銀行戶口款項付款。若是外遊使用，Visa或Mastercard的Debit card產品則提供較多優惠。
不過，扣賬卡Debit card的商戶/在線購買設有最高限額，限額依各間銀行而定，而最高限額亦一般較信用卡為低。
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使用扣賬卡Debit Card的好處？
Debit卡｜開卡免年費
相比之下，申請扣賬卡Debit Card較簡單快捷。參考多間銀行推出的扣賬卡方案，大多都可透過現有存款戶口提交申請，又或者在開立存款戶口時同時申請，且大部分扣賬卡產品都豁免年費。
相較申請信用卡時需要審閲收入、信貸記錄、以及繳交年費等，扣賬卡申請則較彈性及易入手，亦適合一些未必入息證明或自僱人士。
Debit卡｜同樣設消費回贈
比較扣賬卡與信用卡，一般會誌為信用卡所提供的回贈較吸引。而目前市面上的扣賬卡產品，都有為持卡者提供多款優惠及消費回贈。部分扣賬卡產品，會為使用者提供無上限0.5%即時現金回贈，或特別換匯禮遇。
Debit卡｜靈活管理海外交易結算
不少人愛外遊，並在海外購買東西，當中會涉及外幣交易結算。相比起一般但用信用卡簽賬支付，使用扣賬卡時，外幣匯率更好，亦免部分交易手續費，因扣賬卡本身就支援多種貨幣，支付就可節省外幣交易手續費。
使用扣賬卡時，亦會直接從對應的外幣戶口内扣數，免受匯率波動的影響，亦減低換匯成本。
Debit卡｜更容易規劃理財
由於扣賬卡是直接並即時在戶口結餘扣賬，故無法透支現金，戶口餘款不足就不能完成交易。因此要在需要時，將適當金額存入戶口再使用，有助減低透支過度及「先使未來錢」的問題，可指定能使用金額，亦更易規劃自身理財。
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扣賬卡有甚麼優惠？有甚麼銀行出扣賬卡？
目前香港有多間銀行亦有推出扣賬卡，除傳統銀行之外，也有虛銀有推出扣賬卡予客戶使用。
傳統銀行
Debit卡｜滙豐Mastercard扣賬卡
滙豐銀行於數年前推出「滙豐Mastercard扣賬卡」，更被網民稱為「最強神卡」。目前滙豐Mastercard扣賬卡可用12種主要貨幣消費及提取現金，不會收取任何本地或海外交易費用，所有合資格簽賬免收外幣交易費，更可享0.4％現金回贈。
滙豐指，只要本身有HSBC綜合戶口，就可以直接在滙豐App或滙豐ebanking申請就得。滙豐指，於熱門城市簽賬即享高達20%現金回贈，於 Suica、滴滴出行、中國內地支付寶或指定海外交通網絡簽賬即享現金回贈。而該行的全新卓越理財客戶亦送贈100元的電子購物禮券等優惠。
Debit卡｜大新多貨幣Mastercard扣賬卡
大新銀行今年7月亦新推出「大新多貨幣Mastercard扣賬卡」，當中可用12種主要貨幣消費及提取現金，不會收取任何本地或海外交易費用。該行的扣賬卡沒有年費，亦無本地及海外提款手續費，亦可先用外幣兌換限價買賣，鎖定心水匯率，到價自動唱定落戶口。
大新銀行表示，該行的VIP客戶，首3個月享高達1.3%及其後無上限0.6%現金獎賞；而優易理財客戶，在首3個月享高達1%及其後無上限0.4%現金獎賞。推廣期由2024年7月1日至2024年9月30日。
Debit卡｜恒生優越理財多貨幣Mastercard扣賬卡
恒生銀行亦有推出「恒生優越理財多貨幣Mastercard扣賬卡」。該行指，所有合資格消費可享無上限0.5%現金回贈。而在本地和海外商戶還是網上購物，都不會收取任何外幣交易或兌換手續費。
恒生亦扣賬卡提供客戶，最多可申請6張附屬扣賬卡，讓親友體驗一卡多幣的便利。年滿12歲或以上的親友無需持有該行戶口都可以申請附屬扣賬卡。
此外，恒生亦為客戶推出多項優惠，如指定機場接送優惠，包括Uber、Grab等；即起至2024年12月31日，客戶於澳洲、中國、日本、泰國及英國指定海外交通商戶作合資格交易可享20%現金回贈，整個推廣期每位客戶之累積現金回贈上限為港幣150元。
Debit卡｜中銀萬事達卡扣賬卡
最新中銀香港亦推出「中銀萬事達卡扣賬卡」，該行指，於任何網上、本地及海外商戶作零售簽賬，客戶均可享0.5%現金回贈，絕無上限。
該行的扣賬卡亦支援全球消費提款及12種貨幣直接扣賬，亦可透過Mastercard Travel Rewards樂遊賞登記逾百間本地、海外商戶購物或網上簽賬，享額外回贈獎賞。
詳情：中銀萬事達卡扣賬卡
Debit卡｜Citibank萬事達卡扣賬卡
Citibank花旗銀行目前有推出「Citibank萬事達卡扣賬卡」，該行戶首6個月使用，享高達1%現金回贈。若在外使用，可直接用扣帳卡作感應式付款，或將您的扣賬卡加入電子錢包，用手機一拍完成付款。
Citibank表示，可利用或更改每日商戶簽賬/網上購物限額，妥善管理支出，而所有扣賬卡的付款，將會即時直接從銀行戶口扣賬，所以無需擔心任何逾期費用或利息。
Debit卡｜渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡
渣打香港則為該行的優先私人理財和優先理財客戶推出「渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡」，該行指，會為客戶提供優惠價格兌換外幣，所有提款及消費會直接從外幣戶口扣除。
戶口亦設有11種貨幣包括港元、人民幣、澳元、加拿大元、瑞士法郎、歐元、美元、英鎊、日圓、新西蘭元、新加坡元及美元。
而使用該扣賬卡，所有消費簽賬可享0.5%現金回贈；外幣消費免收1.95%外幣手續費；亦於全球MasterCard及Maestro自動櫃員 機提取現金，手續費全免。
詳情：渣打多貨幣萬事達卡扣賬卡
虛擬銀行／數字銀行
Debit卡｜ZA Bank眾安銀行「ZA Card」
ZA Bank眾安銀行為本港首間虛擬銀行，該行亦推出香港首張自訂卡號的Visa扣賬卡「 ZA Card」。該行指，即日起至2024年12月31日，用ZA Card進行合資格消費後參加最勁抽即有機會贏高達200%回贈或其他指定獎賞，每完成10港元或以上合資格消費，就可以抽獎一次。
ZA Bank指，「ZA Card」沒有年費，簽賬時直接從活期賬戶扣數，亦支援感應式「Visa payWave」，以實體卡免費於全港設有「Visa logo」的所有銀行超過3,000部櫃員機提取現金，同時亦支援全球近300萬部櫃員機。
詳情：ZA Card
Debit卡｜Mox Card
另一虛銀Mox bank亦有推出「Mox Card」萬事達卡扣賬卡。該行指，所有消費簽賬可享0.5%現金回贈。
該行又指，該扣賬卡也可加入至Apple Pay、Google Pay這類電子錢包。
詳情：Mox Card
Debit卡｜WeLab Debit Card
「WeLab Debit Card」由虛銀WeLab Bank推出，該行指，這張扣賬卡可以於全球所有接受Mastercard的店舖或網站簽卡簽賬，以及全港的銀通（JETCO）和Cirrus自動櫃員機提款。該卡亦全面支援「Apple Pay」一拍即付功能。
其他機構
Debit卡｜八達通Mastercard卡及銀聯卡
電子支付公司八達通，亦推出Mastercard及銀聯虛擬預付卡，可於全球接受Mastercard或銀聯的商戶輕鬆付款。當付款的時候，便會從八達通銀包直接扣除。
八達通指，現時可將八達通Mastercard卡及銀聯卡加入Apple Pay或 Google Pay。八達通銀包Plus或Pro（已認證）客戶可以於八達通App內即時開卡，即開即用，並使用「轉數快」（FPS）增值。
此外，八達通指即日起至2024年12月31日，於內地及海外用八達通銀聯卡消費可享$0手續費！所有交易豁免1%外幣交易費用。
Debit卡｜Tap&Go拍住賞 i.card
「Tap&Go拍住賞 i.card 」是個結合Mastercard及銀聯的流動支付服務，並由香港電訊旗下Tap & Go推出。Tap&Go指，「Tap&Go拍住賞 i.card 」採用先增值後付款形式，可隨心控制消費金額。