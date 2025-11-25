維他奶半年賺多0.7%至1.7億 中期息維持派4仙

維他奶（345）公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.72億元，按年增0.7%。每股基本盈利16.2仙，中期息維持派每股4仙。

期內，收入按年減少6%至32.27億元，維他奶表示，由於內地業務受市況疲弱影響，表現面臨挑戰。毛利16.5億元，跌7%，毛利率跌0.5個百分點至51.1%，維他奶指，毛利率下跌，是由於貿易推廣開支增加，以及中國內地產品售價下降，惟部分升幅被原材料成本下降及生產營運效率提升所抵銷。

內地市場收入減少9%

中國內地市場方面，內地市場整體收入減少9%，因集團業務顯著份額的傳統零售渠道正在放緩，而公司正在努力拓展規模的電商平台及連鎖零食店渠道的增長，唯未能完全抵消上述影響。