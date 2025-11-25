維他奶半年賺多0.7%至1.7億 中期息維持派4仙

維他奶（345）公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.72億元，按年增0.7%。每股基本盈利16.2仙，中期息維持派每股4仙。
期內，收入按年減少6%至32.27億元，維他奶表示，由於內地業務受市況疲弱影響，表現面臨挑戰。毛利16.5億元，跌7%，毛利率跌0.5個百分點至51.1%，維他奶指，毛利率下跌，是由於貿易推廣開支增加，以及中國內地產品售價下降，惟部分升幅被原材料成本下降及生產營運效率提升所抵銷。
內地市場收入減少9%
中國內地市場方面，內地市場整體收入減少9%，因集團業務顯著份額的傳統零售渠道正在放緩，而公司正在努力拓展規模的電商平台及連鎖零食店渠道的增長，唯未能完全抵消上述影響。
香港業務收入下降4%
香港業務，包括香港、澳門，以及出口方面，收入下降4%，主要由於維他天地業務、澳門及出口美國業務表現疲弱所致。
維他奶：對長期潛力充滿信心
維他奶表示，外部宏觀及競爭環境瞬息萬變，內地正處於此關鍵演變發展的風口。維他奶提及，香港業務在面對財政年度上半年的挑戰後，將於財政年度下半年加快增長，而澳洲及紐西蘭以及新加坡的業務，將致力加快增長並進一步減少經營虧損。維他奶強調，儘管公司面對短期挑戰，但對持續擴大規模的長期潛力充滿信心。