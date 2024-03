網上熱話｜上市公司卡賓禁絕「碎股黨」　AGM通告標明無嘢送

卡賓服飾:AGM不派任何東西及茶點

根據港交所公告顯示,服裝股卡賓服飾(2030)於周一(18日)的股東週年大會通告寫道,將於4月9日下午舉行股東週年大會,不過,公告上卻清楚寫上「不提供茶點,食物或飲料,也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡」。

至於英文版本更附有3個大字「NO」,寫道:「NO refreshments, NO food and beverage service, and NO handing out of corporate gifts, gift coupons or cake vouchers」