網上熱話｜上市公司卡賓禁絕「碎股黨」　AGM通告標明無嘢送

上市公司每年都會開股東大會（AGM），在股東會上往往會派發不少精品、禮券或附上精美茶點。而不論手持多少股股份，均是公司股東，因此有人會選擇購入少量股份成為「碎股黨」拿著數。不過，港股市場近期有一公司則希望杜絕「碎股黨」，而在AGM通告上，標明不提供所有著數，引起網民熱議。