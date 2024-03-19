網上熱話｜上市公司卡賓禁絕「碎股黨」　AGM通告標明無嘢送

上市公司每年都會開股東大會（AGM），在股東會上往往會派發不少精品、禮券或附上精美茶點。而不論手持多少股股份，均是公司股東，因此有人會選擇購入少量股份成為「碎股黨」拿著數。不過，港股市場近期有一公司則希望杜絕「碎股黨」，而在AGM通告上，標明不提供所有著數，引起網民熱議。
卡賓服飾：AGM不派任何東西及茶點
根據港交所公告顯示，服裝股卡賓服飾（2030）於周一（18日）的股東週年大會通告寫道，將於4月9日下午舉行股東週年大會，不過，公告上卻清楚寫上「不提供茶點，食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡」。
至於英文版本更附有3個大字「NO」，寫道：「NO refreshments, NO food and beverage service, and NO handing out of corporate gifts, gift coupons or cake vouchers」
網民：省成本係好事
對於有上市公司「大cut Budget」，事件引起網民熱議，不少人認為對公司發展而言是好事，「為左股東利益，要省成本係好事」、「好事 其他公司應該跟」、「相信場租都可以慳好多, 時間短好多」、「相信場租都可以慳好多，時間短好多」。
證監會於疫情時曾倡AGM不得派禮品
在2020年香港陷於疫情期間，當時港交所和證監會曾發表聯合聲明，建議上市發行人延期舉行股東會「一段合理時間」直至限聚令完結，即便上市發行人堅持在限聚令期間舉行實體股東會，港交所、證監會建議發行人，盡可能確保參與者安全、管理出席人數、以多個房間讓各方參與股東會，並指上市發行人不應提供餐飲服務和不在大會上派發企業禮品。