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財經
2024-01-31 17:53:46

網上熱話｜大學生Grant Loan炒燶恒指牛證　網上求救：我唔想冇書讀

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大學生Grant Loan炒燶恒指牛證，網上求救：我唔想冇書讀。

大學生Grant Loan炒燶恒指牛證，網上求救：我唔想冇書讀。

香港學生入讀大學的學費一點也不便宜，若非家境富裕的同學，大多會申請由學資處提供的資助貸款計劃（俗稱Grant Loan），減輕學費負擔。不過，近日有大學生在網上發文，表示自己「用Grant Loan炒燶恒指牛證」，繼而在網上求救，「我唔想冇書讀」。

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大學生：我唔想冇書讀

該位大學生在網上平台專頁「ug_polyu」發文，表示自己家庭並非富裕，因此近兩年都向學資處申請「Non Mean」（擴展免入息審查貸款計劃），而該學期學資處亦多批兩萬餘元給該名學生。不過，該學生指，「我冇攞到呢筆錢去交學費，諗住去股市推一推 可以賺少少嚟緊嘅生活費」。

該名學生透露，「之後我就買咗好多恆指嘅牛證，點知道買咗8000蚊，全部都輸晒。」、「見到恆指得返16,000點，就信左人哋講15,000點係鑽石能量底，就All In咗剩低嗰萬幾蚊買咗15,000點牛。」

結果該名學生將全部學費輸光，「唔夠膽同屋企人講，屋企人都唔會攞到錢出嚟俾我，想問吓大家有冇辦法，我真係唔想冇書讀。同埋最後奉勸一句，大家千祈唔好再買港股。」

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學資署2023年錄得連7千個帳戶拖欠還款

根據2023年6月的立法會數字，學資署共錄得7,200個帳戶拖欠還款，涉及2.63億元，當中有300人宣布破產或申請個人自願安排（債務重組），平均欠款3.6萬元。

當時在職家庭及學生資助事務處處長曾裕彤回應，破產學生多數是個人理財問題令他們破產，很多貸款人多數每月還數百至一千元，又指處方審查時主要留意資產入息，若要減少學生因周轉不靈而破產，應在學生理財方面下工夫，而不是加強審查。

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