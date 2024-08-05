網上熱話｜港男兩度「摸頂」高追bitcoin比特幣，獲網民封「燈神」稱號。

近日負面情緒籠罩金融市場，虛擬貨幣亦跟隨股市下瀉，其中Bitcoin比特幣曾經跌11%並失守53,000美元關口。在網上討論區，一位經常發表自己投資虛幣心得的網民，最近就因兩度「摸頂」高追入貨，而被其他網民重提，更獲網民封「燈神」稱號。

該名網民於7月27日在討論區貼出自己高追比特幣的經歷，他表示，「上次埋單（最後結論）輸13,000（元），吸取上次教訓，今次一定唔會再做paper hand（紙手，意指忍受不了市況惡化而提早沽貨）」，又稱自己買入新一輪比特幣後，決定不再看市況，亦「嚴守紀律」不賣。

他又貼出一張圖片，圖片上顯示他以67,504.9元的價錢，購入其新一輪比特幣。翻查資料，7月bitcoin比特幣的最高價格見68,256元。

網民：燈力無邊

不過，直至8月5日，據Coindesk報價，比特幣現報52,393美元，過去24小時跌幅達12%，失守53,000美元關口，而該位網民的「戰績」亦被其他人翻出。

以現時52,393美元的價格計算，該名網民至少虧蝕15,000元。

其他網民表示，希望他不要再高追，因擔心他愈蝕愈多，「你唔好再買幣啦，你拿拿林（嗱嗱臨）放哂佢救市啦」、「燈力無邊」、「好羨慕樓主有咁多錢揮霍」、「以後跟佢買對家，好快財自」、「係時候走貨了」；更有網民嘲諷他說，「巴打，我特登搵返呢個post入嚟follow你，我覺得你好掂，無論點都支持你，希望你以後可以分享多啲投資心得」。