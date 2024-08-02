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財經
2024-08-02 13:00:00

網上熱話｜港男睇淡樓市落車轉定期月收息3萬想退休　網民：唔好發夢

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網上熱話｜港男睇淡樓市落車轉定期月收息3萬想退休，網民表示「唔好發夢」。

網上熱話｜港男睇淡樓市落車轉定期月收息3萬想退休，網民表示「唔好發夢」。

利率高企下，樓市不景，許多近年置業的市民都認為供樓「好辛苦」，有港男在網上討論區表示，近期將自置物業「落車轉定期」，每月定期存款收息3萬，並指希望靠收息養活一家，有意辭職。不過，大部分網民則認為他不切實際，建議他繼續打工，更籲他「唔好發夢」。

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港男欲靠每月收息養活一家四口

該位港男分享自己背景，他指自己45歲，以往有一層收租樓兼每月收租，連同供樓費用、交差餉、管理費等，已出現「負現金流」。近日他睇淡樓市「落車」賣樓，扣除其他尾數，剩餘800萬現金。

港男亦將現金採取「最穩陣」投資用作定期存款，每月收息達3萬港元，連同現有工資合共收入6萬一個月。他向網民詢問，「現打份牛工，都係得3皮（3萬），咁仲做唔做？」

他亦有簡介家庭狀況，指自己自住一層已供滿的單位，「一家四口，細路讀街坊小學（免費），老婆家庭主婦，全家每月開支兩萬。」

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網民：唔好發夢

港男向網民詢問後，引來不少網民回應，大部份網民認為他不切實際，建議他繼續打工，更籲他「唔好發夢」，「定期唔係永遠都咁高息，八球唔足以令你唔番（返）工，仲有個仔，唔好發夢啦」、「每月都只係3萬（利息），但你一家大細支出2萬，你唔打工，足夠咩？小學（免費）？是唔包日常開支？如車費/食飯/書薄/興趣班/補習？ 中學點呢？建議做到個細佬大學先啦！」、「冇仔女養又唔駛養老婆可以唔做」、「如果係單身就可以…」、「奉獻一次鄉下都無佐（咗）啦」、「問得呢個問題既人，我都建議繼續打工」、「現在不上班，靠租金去生活。 很可能到時原來儲蓄不夠。」

但也有部分網民認為，港男可以不工作，亦可考慮搬到其他生活水平較低的地方生活，「可以搬去馬拉（馬來西亞）做大王」、「如果份工受氣辛苦就唔做，反正都45歲，普通文職唔做得幾多年，50歲後會俾人迫走」、「已經可以唔做嘢，等死都得！」、「唔做就輕輕鬆鬆」。

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