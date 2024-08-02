網上熱話｜港男睇淡樓市落車轉定期月收息3萬想退休　網民：唔好發夢

利率高企下，樓市不景，許多近年置業的市民都認為供樓「好辛苦」，有港男在網上討論區表示，近期將自置物業「落車轉定期」，每月定期存款收息3萬，並指希望靠收息養活一家，有意辭職。不過，大部分網民則認為他不切實際，建議他繼續打工，更籲他「唔好發夢」。

港男欲靠每月收息養活一家四口

該位港男分享自己背景，他指自己45歲，以往有一層收租樓兼每月收租，連同供樓費用、交差餉、管理費等，已出現「負現金流」。近日他睇淡樓市「落車」賣樓，扣除其他尾數，剩餘800萬現金。

港男亦將現金採取「最穩陣」投資用作定期存款，每月收息達3萬港元，連同現有工資合共收入6萬一個月。他向網民詢問，「現打份牛工，都係得3皮（3萬），咁仲做唔做？」

他亦有簡介家庭狀況，指自己自住一層已供滿的單位，「一家四口，細路讀街坊小學（免費），老婆家庭主婦，全家每月開支兩萬。」