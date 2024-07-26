網上熱話｜網民評選10大最好做港資企業　第一位竟然係佢？

近年全球掀起「搶人才」風潮，打工仔都不斷尋找新的工作機會，而過往有網民指出，港資企業較外資及中資企業福利少。近日，網上有人評選10大最好做「港資企業」，當中更包括不少香港人常見的機構。

網民：港資Tech嘢都好做

以上列表一出引起網民討論，有部分網民亦認同結果；亦有網民列舉出自己的「心水港資企業」，「有堆tech嘢 e.g. lalamove, gogox」、「我知有間港資startup幾好，叫Goodnotes，我諗大家都唔陌生」、「政府工實至名歸D」、「政府跟程序做事比較均真，唔補錢都會補番time off比你」、「李錦記其實唔差」。

求職平台：畢業生最想加入政府

而據求職平台「CTgoodjobs」透過網上問卷形式，進行《2023 年畢業生薪酬及就業調查》，向23個行業的僱主、來自本地11間大學及其他大專院校的畢業生調查。

調查顯示，最受畢業生歡迎的就業機構是政府，佔整體8.5%，其後為Google（6.0%）、HSBC（3.1%） 及 Apple（2.9%），反映大型企業或機構較吸引畢業生。