網傳大家樂拖欠供應商款項　集團澄清：信息偽造不屬實及已報警(更新)

近期餐飲及零售業界出現倒閉潮，大集團餐飲業務及生意情況惹起市民關注。近日網傳一張欠款通告，指大家樂集團（341）拖欠供應商逾百萬款項，並公開「追債」。不過，大家樂集團隨後發布澄清公告，指「信息偽造並不屬實」，重申已報警及保留追究散佈虛假信息者一切法律責任的權利。
【15:53更新】《am730》亦向大億糖業查詢有關事宜，大億糖業表示，網傳欠款通告與「大億糖業貿易有限公司」有別，一切與公司無關，並指「大家樂無欠大億一分錢」。公司重申，雙方都是受害者，亦已報案處理。
網傳大家樂拖欠供應商款項
近日網上流傳出一則疑為大家樂供應商的「追債」聲明，聲明上寫道，供應商與公司為長期合作夥伴，指明白到近年各行各業經營環境困難，但對於集團未付供應商款項實屬無奈，又稱懇求集團盡快清還拖欠的260萬元欠款。而通告上亦寫有「大億糖業貿易有限公司」的署名。
大家樂：信息偽造不屬實及已報警
對於「追債」通告，大家樂發澄清公告，指於周二（5月21日）發現數間分店閘外遭人張貼追收欠款告示，現嚴正澄清相關信息為偽造，並不屬實。集團已與大億糖業貿易有限公司溝通，該公司負責人亦澄清絕無此事，並已就事件報警。集團保留追究散佈虛假信息者一切法律責任的權利。
大家樂盈喜料去年盈利增至3.3億
本月初，大家樂曾發盈喜，表示集團預期截至2024年3月31日止財政年度，錄得股東應佔溢利約3.3億元。大家樂指，回顧年度內集團並無獲得府任何因新冠肺炎疫情提供的資助，去年資助為4,090萬元。若剔除疫情資助，預計回顧年度內集團股東應佔溢利約為去年4.7倍。去年同期股東應佔溢利1.104億元。