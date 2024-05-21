網傳大家樂拖欠供應商款項　集團澄清：信息偽造不屬實及已報警(更新)

網傳大家樂拖欠供應商款項 澄清：信息偽造不屬實及已報警

近期餐飲及零售業界出現倒閉潮，大集團餐飲業務及生意情況惹起市民關注。近日網傳一張欠款通告，指大家樂集團（341）拖欠供應商逾百萬款項，並公開「追債」。不過，大家樂集團隨後發布澄清公告，指「信息偽造並不屬實」，重申已報警及保留追究散佈虛假信息者一切法律責任的權利。

【15:53更新】《am730》亦向大億糖業查詢有關事宜，大億糖業表示，網傳欠款通告與「大億糖業貿易有限公司」有別，一切與公司無關，並指「大家樂無欠大億一分錢」。公司重申，雙方都是受害者，亦已報案處理。