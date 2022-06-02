續租租金跌轉升 街市加19% 抗疫強 領展：有空間加租

藍籌業績

領展(823)持續發揮新冠肺炎疫市下的奇葩角色！集團昨公布截至3月底止全年可分派收入按年升6.8%，至64.19億元，末期息則減1.5%，至146.08仙。新冠肺炎疫情持續下，集團去年香港零售租用率不跌反升0.9個百點，至97.7%，續租租金調整率更由跌轉升4.8%，並以街市/熟食檔位升幅最驚人，達19%。行政總裁王國龍昨指，第五波疫情過後租客生意反彈，相信集團有空間調整租金，但指部分生意仍需較長時間恢復，領展會繼續幫助相關租客。

領展去年收益116.02億元，多8%，物業收入淨額87.76億元，增6.5%，兩者均較市場預期稍遜色；至於零售益總額70.89億元，上揚2.7%。連同中期分派159.59仙，領展全年派息305.67仙，以昨日收市價71.2元計，股息率4.3厘。

街市及商舖出租率不跌反升

集團指，儘管第五波疫情為租務磋商帶來挑戰，惟去年度香港物業仍簽訂超過660份新租約，整體平均每方呎租金微升至62.7元。當中三大範疇商戶續租租金全線上升，除街市/熟食檔外，商舖亦升漲2.9%，教育/福利及配套設施則漲6.7%。商舖及街市/熟食檔位租用率亦同步上升，前者98.1%，多1.1個百分點；後者95.2%，亦增0.8個百分點。

零售租金方面，領展去年度四大範疇租金收入均上升，商舖多0.8%，至49.19億元；街市/熟食檔位升2.4%，至9.77億元；教育/福利及配套設施增0.7%，至1.41億元；商場營銷則升1.1%，至1.86億元。另外，期內開支收回及其他雜項收益亦增16.9%，至8.66億元。

租金對商戶銷售比例維持13%

事實上，集團透露旗下商戶去年度銷售額復甦強勁，每方呎零售銷售總額錄7.8%穩定增長，整體租金對銷售額比例仍維持在13.1%的水平。集團指，因應疫情而向商戶減低財務負擔的計劃，已由1.2億元，擴大至2.2億元。

至於內地零售物業組合的收益則升24.4%，至12.63億元，內地5項全資持有物業仍錄8.8%的續租租金調整率，雖然近期內地疫情打擊零售氣氛，惟於3月底止整體物業組合的平均租用率穩定，維持在88.5%水平。

第五波疫情後 人流回復九成

王國龍表示，旗下商戶受第五波疫情影響大，尤其餐飲租戶在收緊社交距離措施下受到打擊，惟疫情過後人流已回復九成，停車場時租票亦重返歷史高位的九成，因而認為續租租金有空間調升；他並指政府派發的消費券對商戶有幫助，冀下一輪派發可進一步帶動生意。面對可能潛在的第六波疫情，主席聶雅倫指會觀望發展，保持審慎。

投資滴滴損手 微博上季轉蝕

其他業績方面，微博(9898)公布3月底止季度轉蝕6,752.4萬美元(約5.3億港元)，去年同期賺4,982萬美元，非通用會計準則淨利潤錄1.329億美元，淨收入4.85億美元，按年增5.6%，按季少21.4%，成本及費用總額按年多近9%，至3.82億美元，期內投資公允值虧損擴大至1.78億美元，去年同期蝕5,820萬美元，主要受累滴滴出行和天下秀投資淨虧損有關。

雖然受新冠肺炎疫情影響，集團期內廣告及營銷收入仍增約一成，至4.271億美元，但增值服務收入5,750萬美元，少17%，主要受累會員服務收入和直播收入下降。截至3月底止月活躍用戶5.82億，多5,100萬戶；日均活躍用戶2.52億，增2,200萬戶。微博首席執行官王高飛指，今年整體開局不錯，用戶數和流量在渠道費用優化下依舊保持良好增長勢頭；在商業化方面，儘管受疫情的擾動，廣告業務在季度內保持著相對穩健的表現和韌性。微博昨報175元，跌6.4%。