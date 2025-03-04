置富去年分派少近12% 出租率升租金跌

置富表示，去年由於消費流失至競爭市場，加上本地顧客及旅客的消費喜好有所轉變，香港零售市場因而面臨重大挑戰。公司指，去年減少的收益大部分來自上半年。收益在上半年按年減少4.1%，而下半年的跌幅僅為0.3%。總收益下降主要乃若干行業的租金調升率錄得負增長所致，儘管整體平均出租率有所改善抵銷了部分租金損失。

續租率 79% 出租率 95%

期內，置富簽訂合共104.3萬方呎租約，佔物業組合總面積的34.5%。租戶續租率維持高企，達79%；去年底出租率攀升至95%，多0.6個百分點。至於物業組合出租率於報告年度保持穩定，在疲弱市況下為租金收入帶來穩定支持。

租金減幅主要來自 3 行業

去年，置富物業組合的租金調升率繼續呈負增長，租金減幅主要來自地產代理、幼兒園及超級市場3個主要行業。不過公司指，地產代理及幼兒園已經歷了數年的艱苦時期，經營環境相較一年前已有所改善。住宅物業需求管理措施的撤銷有望刺激成交，增強代理的承租能力，而幼兒園或會迎來人才子女到港帶來的新需求。另一方面，超級市場則面臨結構性競爭，其租金及空間需求首當其衝。公司正積極評估北上旅遊對不同行業的影響，對於表現未如理想的行業，爭取重塑空間及調整定位的機會。