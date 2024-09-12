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財經
2024-09-12 10:50:00

羅兵咸永道PwC據報裁減1800名員工　為2009年來首次正式裁員

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羅兵咸永道PwC據報裁減1800名員工，為2009年來首次正式裁員。

羅兵咸永道PwC據報裁減1800名員工，為2009年來首次正式裁員。

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羅兵咸永道一半被裁員工來自海外

英國《金融時報》引述羅兵咸永道周三向美國員工發布一份通訊報道，美國部門裁員及重組計劃將削減1,800名員工，佔當地員工約2.5%，約一半被裁的員工來自海外，職級由助理至董事總經理都有，涉及商業服務、審計及稅務等業務。

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報道指，負責人承認對員工隊伍有影響，是一個艱難決定，公司將重組產品和技術團隊，並簡化業務流程。羅兵咸永道美國負責人Paul Griggs在信中指，公司將採取資源行動，將影響到相對較小一部分的員工，強調「絕非易事」；他又指重組其產品和技術團隊，以進一步將其嵌入各業務線，並簡化業務服務流程。

此前因中國恒大審計被罰款

羅兵咸永道此前因中國恒大（3333）審計問題，將面臨中國業務停業和巨額罰款，成為中國監管機構歷來對「Big 4」採取的最嚴厲行動。

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