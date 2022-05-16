美元強勢｜泰銖5年低 中韓台重傷 亞幣短線恐未止血

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美元持續強勢下，一口氣將亞洲貨幣全線向下拖，除了哈日族注視的日圓今年兌一美元大跌逾12%外，韓圜、新台幣及人民幣跌幅介乎6.9%至7.6%，兌港元亦有6%至7%的跌幅。至於率先放寬入境限制的泰國，泰銖亦錄2017年5月以來5年低位，兌一港元由新冠肺炎疫前的3.8水平，跌至目前4.44水平。不過有大行認為，美元兌亞洲貨幣短線仍持續走高，意味亞幣跌勢或未完。

泰銖兌一美元上周五曾報34.81的5年低位，收報34.725，跌0.01%，本月以來累跌1.4%，今年以來更累減4.5%。分析員指，美國聯儲局進入加息周期，加上近期亞洲貨幣普通走弱，日圓曾見20年低，每百日圓兌港元曾穿6算，人民幣兌一美元亦曾見逾年半低位，分析料或破七，而泰銖則續弱，兌一美元短期或見38。

高盛：美匯未來3個月料續升

高盛亦有報告調整對亞幣看法，估計在美聯儲局未來兩次議息仍會大手加息下，相信美元兌亞幣及人民幣在未來3個月仍會上升，但該行認為美元價值已過分高估，因此維持中線6至12個月看淡。該行未來1至2個月看淡人民幣、韓圜、新台幣、印度盧比及菲律賓披索，當中估計人民幣未來3個月再貶值1.5%；看好的有新加坡元、泰銖及馬來西亞元，並料泰國央行將改變偏鴿貨幣政策，預期9月將加息0.25厘，年底前共加息6次，明年第三季利率將由現時0.5厘，提高至2厘水平。