美利率勢加0.75厘 港按息年底料見3厘

美國聯儲局本周議息，利率期貨顯示，加息0.75厘的機會率達80.5%，加息1厘的機會率則為19.5%，分析料美國將於今年餘下時間放慢加息步伐，9月料再加息0.5厘，而11及12月則分別加0.25厘。

外電綜合經濟師預測，聯儲局加息0.75厘已無懸念，而聯邦基金利率今年底將增至3.5厘，為2008年以來最高，利率期貨顯示，9月加息半厘的機會率53.1%，加息0.75厘機會率40.3%。至於分析普遍認為明年初或再加息0.25厘，利率上調至

3.75厘將見頂，聯儲局其後暫緩加息，直至年底掉頭減息。

至於本港銀行同業拆息持續上升，與樓按相關的1個月拆息上周五已突破1厘，高見1.01143厘，見逾2年高，分析料H按息短期內將升穿封頂利率。

今季有條件加P

中原按揭董事總經理王美鳳指，H按息已升至2.31厘(H加1.3厘計)，料1個月拆息短期內升穿1.2厘，令H按息升穿封頂息率(現主要為 2.5厘)，當1個月拆息逐步升至超過1.5厘至2厘水平，及銀行結餘再顯著縮減時(尤其跌至低於千億元水平)，港P最快第三季具備條件上調；由於銀行一般不會單邊加P，而是上調存貸息率，故此實際加P視乎銀行衡量資金成本而定，估計港按息年底較大機會處約3厘水平。