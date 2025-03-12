美加關稅混戰　道指曾瀉逾700點　特朗普改口：美國經濟不會陷入衰退｜美股

然而，隨著加拿大撤回加徵電費的決定，美國也釋出可能撤回關稅的訊號，市場情緒逐漸趨於穩定。美股三大指數跌幅收窄，而「恐慌指數」VIX在飆升至29點以上後亦見回落。截至收市，道指報41,433點，跌478點；納指報17,436點，下跌32點；標普500指數報5,572點，下跌42點。美滙指數日內一度跌至103.22，創下特朗普上任以來新低，尾市報103.46，微升0.4%。

在個股表現方面，掌管政府效率部(DOGE)的馬斯克旗下的特斯拉(Tesla)反彈近4%，收報230.58美元，但股價已從高位488.54美元大幅回落逾半。晶片巨頭Nvidia(輝達)亦回升近2%，報108.76美元，但蘋果(Apple)則再跌近3%，收報220.84美元。

此前避談 美國經濟衰退可能

對於美股連日下跌，特朗普總統終於公開表態，強調美國經濟不會陷入衰退。他表示：「我完全不這麼認為。我認為這個國家將欣欣向榮。」他還指出，股市有升有跌，「但要知道，我們必須重建我們的國家」。此前，特朗普在接受採訪時避談美國經濟衰退的可能，僅稱是轉型期，相關言論被市場解讀為導致美股於周一(10日)遭遇「黑色星期一」的原因之一。