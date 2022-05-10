美匯登頂｜Bitcoin比特幣跌14.93％　美元持續強勢升至近20年新高

由於世界經濟增長放緩，烏克蘭戰事未停，加上對美聯儲局打擊高通脹能力的擔憂，令投資人紛紛退出股出等因素影響，美元於周一（9日）創下20年新高。而加密貨幣表現則欠佳，其中比特幣跌超過14％。
因為美國國債收益率攀升，並預期美聯儲將積極地試圖抑制通脹，美元已經連續五周上升。
人民幣則持續其跌勢，曾一度失守6.73，並跌594點，最新則報6.7310618。
港元方面，上周五（6日）曾觸及7.85港元弱方，雖然在周一未有再次觸及7.85，但最新報仍低見7.8497578。
美元指數在觸及104.19，即2002年12月以來的最高水準後下跌0.135%，報103.630，歐元上漲0.15%，報1.0567美元。
日元兌美元升0.24%，報每美元130.28元；英鎊最後交易價格為1.2343美元，當日上漲0.05%。
Bitcoin跌14.93％
加密貨幣方面，比特幣最後下跌14.93％，至30,679.52美元，此前一度更跌至30,321美元，為2021年7月21日以來最低最新統計顯示，目前已有40%的比特幣投資人陷入虧損。以太幣方則下跌16.21％至2,266.33美元。
美聯儲局於上周將利率提高了50個基點，試圖在不使經濟陷入衰退的情況下降低通脹率，而在上周五發表的就業報告鞏固了對更多加息的預期。本周，由於消費者價格和生產者價格指數即將公布，投資者將看到更多的通脹的基準。