美因基因今起招股集資最多2.6億元 友和首日掛牌半日跌1仙

美因基因今起招股集資最多2.6億元。(公司網站截圖)

中國基因檢測平台美因基因(6667)今日開始招股，計劃發行1196.2萬股，1成為香港公開發售，集資最多2.6億元，招股價介乎18元至22元，每手200股，一手入場費約4444.4元。美因基因預計於6月22日掛牌。

招股文件顯示，截至2021年12月31日，該公司累計進行超過1,200萬次基因檢測，2021年平均每月進行逾24.6萬次檢測。按累計已進行檢測量計算，是中國最大的消費級基因檢測平台，也是中國規模最大的癌症篩查基因檢測平台。

美因基因主要專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務，去年收入2.37億元(人民幣，下同)，按年增長16.7%；全年利潤為7901.5萬元，按年微跌0.1%。

是次集資所得款項淨額，約30%會用於其消費級基因檢測及癌症篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化；25%投資於研發服務及產品；20%用於增加或擴大檢測能力及產能；15%用於通過投資或收購具吸引力的技術或檢測相關公司；10%用作營運資金及其他一般企業用途。

另外，本港電商平台友和集團(2347)今日首日掛牌高開2.28元，較上市價2.1元高8.6%，之後掉頭下跌，中午收市微跌近0.5%或1仙，半日成交9450萬股。