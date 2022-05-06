美國加息│美匯指數創20年高 國際油價上漲 比特幣大跌

美聯儲加息半厘，為2000年以來首次加息半厘，且料未來兩次議息都加息半厘。強加息陰霾下，10年期美債息再度突破3厘水平，美元則繼續強勢。美元指數一度高見103.94，是2002年12月以來最高水平，尾市收於103.7540。
截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0519美元，低於前一交易日的1.0621美元；1英鎊兌換1.2350美元，低於前一交易日的1.2581美元。
另外1美元兌換130.31日元，高於前一交易日的128.73日元；1美元兌換0.9873瑞士法郎，高於前一交易日的0.9747瑞士法郎；1美元兌換1.2853加元，高於前一交易日的1.2740加元；1美元兌換9.9573瑞典克朗，高於前一交易日的9.7687瑞典克朗。
國際油價上漲
另外截至收盤，紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格上漲0.45美元，收於每桶108.26美元，漲幅為0.42%；7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲0.76美元，收於每桶110.90美元，漲幅為0.69%。
加密貨幣隨美股大跌
加密貨幣與美股走勢相似，比特幣在周三出現短暫反彈後，周四又再跟隨美股大跌，比特幣價格又回到36,346 美元，24小時跌幅高達8.17%，以太幣（ETH）報2,737美元，24小時挫6.68%。比特幣恐懼與貪婪指數（Fear and Greed Index）由昨日的27跌至 22，重回「極度恐懼」領域。
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