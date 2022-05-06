美國加息│美匯指數創20年高 國際油價上漲 比特幣大跌

美聯儲加息半厘，為2000年以來首次加息半厘，且料未來兩次議息都加息半厘。強加息陰霾下，10年期美債息再度突破3厘水平，美元則繼續強勢。美元指數一度高見103.94，是2002年12月以來最高水平，尾市收於103.7540。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0519美元，低於前一交易日的1.0621美元；1英鎊兌換1.2350美元，低於前一交易日的1.2581美元。

另外1美元兌換130.31日元，高於前一交易日的128.73日元；1美元兌換0.9873瑞士法郎，高於前一交易日的0.9747瑞士法郎；1美元兌換1.2853加元，高於前一交易日的1.2740加元；1美元兌換9.9573瑞典克朗，高於前一交易日的9.7687瑞典克朗。