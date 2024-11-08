日期 香港時間 經濟預測 2024年12月19日 2:00 AM ✔ 2024年11月8日 3:00 AM 2024年9月19日 3:00 AM ✔ 2024年8月1日 3:00 AM 2024年6月13日 3:00 AM ✔ 2024年5月2日 3:00 AM 2024年3月21日 2:00 AM ✔ 2024年2月1日 2:00 AM

議息｜加息/減息的影響？ 減息能為市場帶來各種影響，包括正面或負面。 貸款利率下跌 由於減息令成本減低，因此有助於刺激大眾上街消費，以及增加投資，可以推動市場的經濟增長，帶動經濟活動。例如，利率下跌可以吸引更多人借錢買樓、借錢做生意等。 加息則令資金轉移到一些固定收益產品或定存/定期上，，因航率較高，令市場資金減少。 通脹壓力增加/減少 儘管減息可以刺激經濟，不過央行減息次數過多或過密，可能會導致通脹壓力增加，因為減息又稱「放水」，即貨幣大量流出市場，當貨幣供應增加，如果「放水」過多，變相錢貶值，需要用更多資金才能買到貨品，因此過低的利率可能會加劇通脹壓力。 至於適當的加息，會帶來溫和通脹，有助推動經濟發展，令消費者傾向消費，以防止商品加價，從而帶動經濟活動、製造就業和鼓勵投資。