對於經濟、金融市場中，最重要面臨的問題便是議息，過去數年美國不斷加息，令全球大部分國家處於高利率環境。儘管新聞上經常報道有關加息或減息的新聞，但仍有部分人對加息/減息的概念不太理解，亦不清楚對市場的影響。以下《am730》將解釋有關加息/減息的資訊，並在下方附上美國議息的時間表。
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議息｜減息是甚麼？
減息又稱為降息，是指國家的中央銀行，降低國內基準利率的動作，是「量化寬鬆貨幣政策」的核心，減息簡易而言，即意味銀行/金融機構能以更低的借貸成本，提供低貸款利率，向企業、個人借出貸款，令其獲取資金。
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議息｜加息是甚麼？
反之亦然，加息就是減息的相反政策。意思是，中央銀行將基準利率提高，是「緊縮貨幣政策」的核心。當央行提高基準利率時（加息），屆時銀行/金融機構的借貸成本便會相應提高，簡單而言，即借錢的利息會有所增加，會影響到消費、投資的成本，對經濟增長、就業和通脹等產生影響。
議息｜美國議息時間表
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議息｜加息/減息的影響？
減息能為市場帶來各種影響，包括正面或負面。
貸款利率下跌
由於減息令成本減低，因此有助於刺激大眾上街消費，以及增加投資，可以推動市場的經濟增長，帶動經濟活動。例如，利率下跌可以吸引更多人借錢買樓、借錢做生意等。
加息則令資金轉移到一些固定收益產品或定存/定期上，，因航率較高，令市場資金減少。
通脹壓力增加/減少
儘管減息可以刺激經濟，不過央行減息次數過多或過密，可能會導致通脹壓力增加，因為減息又稱「放水」，即貨幣大量流出市場，當貨幣供應增加，如果「放水」過多，變相錢貶值，需要用更多資金才能買到貨品，因此過低的利率可能會加劇通脹壓力。
至於適當的加息，會帶來溫和通脹，有助推動經濟發展，令消費者傾向消費，以防止商品加價，從而帶動經濟活動、製造就業和鼓勵投資。
議息｜加息/減息的影響？
金錢貶值/升值
減息會導致自家國家貨幣，兌換於其他貨幣時出現貶值，因為減息意味著貨幣供應量增加，減少投資者對國家資產需求，進而導致貨幣貶值。
加息則是貨幣的流動性減少。例如美國加息，即美元回流美國，意味全球市場上的美元流動性減少，便會推高美元匯率上升。
股票/債券市場波動
股票市場方面，減息通常會提高股票市場的風險偏好，由於利率下降能促進投資活動，使公司的融資成本降低，從而提高股票價格，如現時的日本因採取負利率政策，低息環境令日股向好；而加息會令股市風險偏好降低，因為高利率可能會使得投資成本提高，投資者會更傾向投資於固定收益類資產，從而減少股票等風險資產的投資需求，至於企業融資成本提高，也會影響企業的發展和投資，因此會導致股市下跌。
債券市場方面，投資者將不再喜歡期債券，因固定利率較低，以美國為例，美國加息時投資者較喜歡期投資長期美國債券，從而導致部分債券價格下跌。