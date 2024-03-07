美國議息懶人包｜加息/減息是甚麼？對市場影響？附議息時間表

對於經濟、金融市場中，最重要面臨的問題便是議息，過去數年美國不斷加息，令全球大部分國家處於高利率環境。儘管新聞上經常報道有關加息或減息的新聞，但仍有部分人對加息/減息的概念不太理解，亦不清楚對市場的影響。以下《am730》將解釋有關加息/減息的資訊，並在下方附上美國議息的時間表。

議息｜減息是甚麼？ 減息又稱為降息，是指國家的中央銀行，降低國內基準利率的動作，是「量化寬鬆貨幣政策」的核心，減息簡易而言，即意味銀行/金融機構能以更低的借貸成本，提供低貸款利率，向企業、個人借出貸款，令其獲取資金。 議息｜加息是甚麼？ 反之亦然，加息就是減息的相反政策。意思是，中央銀行將基準利率提高，是「緊縮貨幣政策」的核心。當央行提高基準利率時（加息），屆時銀行/金融機構的借貸成本便會相應提高，簡單而言，即借錢的利息會有所增加，會影響到消費、投資的成本，對經濟增長、就業和通脹等產生影響。 議息｜美國 議息時間表

日期 香港時間 經濟預測 2024年12月19日 2:00 AM ✔ 2024年11月8日 3:00 AM 2024年9月19日 3:00 AM ✔ 2024年8月1日 3:00 AM 2024年6月13日 3:00 AM ✔ 2024年5月2日 3:00 AM 2024年3月21日 2:00 AM ✔ 2024年2月1日 2:00 AM

議息｜加息/減息的影響？ 減息能為市場帶來各種影響，包括正面或負面。 貸款利率下跌 由於減息令成本減低，因此有助於刺激大眾上街消費，以及增加投資，可以推動市場的經濟增長，帶動經濟活動。例如，利率下跌可以吸引更多人借錢買樓、借錢做生意等。 加息則令資金轉移到一些固定收益產品或定存/定期上，，因航率較高，令市場資金減少。 通脹壓力增加/減少 儘管減息可以刺激經濟，不過央行減息次數過多或過密，可能會導致通脹壓力增加，因為減息又稱「放水」，即貨幣大量流出市場，當貨幣供應增加，如果「放水」過多，變相錢貶值，需要用更多資金才能買到貨品，因此過低的利率可能會加劇通脹壓力。 至於適當的加息，會帶來溫和通脹，有助推動經濟發展，令消費者傾向消費，以防止商品加價，從而帶動經濟活動、製造就業和鼓勵投資。