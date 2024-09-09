美國議息｜儲局第三把手：透過減息降低政策限制性是合適做法　一文整合官員發言

此外，聯儲局主席鮑威爾日前在懷俄明州全球央行年會表示，政策調整時機已到，並且方向明確，減息節奏取決於未來取得的數據、發展前景及風險平衡情況。

加息／美國加息／減息／美國減息／美國議息｜ 美國聯儲局將於9月19日再議息，近期市場對減息的可能性持續升溫。市場對減息半厘的預期，由4分之1上調至3分之1。

美國議息｜威廉斯：透過減息降低政策限制程度是合適

美國紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）在為外交關係委員會於紐約舉辦的活動所準備的講稿中表示，目前經濟處於平衡狀態，通脹率邁向2%，因此，現在通過降低聯邦基金利率目標區間，來降低政策立場的限制性程度是適當的做法。

他預計，今年通脹將放緩至2.25%左右，明年將接近2%。他沒有評論聯儲局首次減息的幅度，但他表示，隨着時間推移，根據數據的演變、前景和實現儲局目標所面臨的風險，官員可以推動政策邁向中性。

美國議息｜古爾斯比：通脹正走向2%目標

芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，考慮到更有利的通脹數據、以及不太有利的失業數據，很明顯政策路徑不僅僅是很快減息。

他補充，從勞動力市場和通脹數據的長期趨勢來看，儲局很快就會放鬆利率政策，然後在明年穩步實施寬鬆政策。

美國議息｜戴利：減息幅度視乎經濟數據

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，儲局需要以減息來維持勞動力市場健康。至於減息的幅度，則要視乎即將公布的經濟數據。

她認為，勞動力市場的健康必須維持和保護，必須非常小心，若政策過緊，勞動力市場可能會進一步放緩，在我看來，這是不受歡迎的。

美國議息｜博斯蒂克仍預測今年儲局減息1次

擁有貨幣政策投票權的亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）指，相信儲局今年將會減息一次，維持他之前的個人預測。

博斯蒂克認為，通脹仍是主要考慮因素，最近數周的數據反映勞動力市場放緩，通脹情況有所緩和，令他維持在3月時的利率預測。

美國議息｜鮑曼：聯儲局減息時機尚未成熟

擁有公開市場委員會（FOMC）永久表決權的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，在通脹壓力仍較高的情況下，局方減息時機尚未成熟。

她指，若數據顯示，通脹持續朝向聯儲局目標2%前進，當局將適當地逐步降低利率，以防止貨幣政策變得過度限制。她認為，當局目前利率政策仍具限制性，儘管貨幣政策維持在當前水平，價格壓力亦應會降溫。

鮑曼補充，到適當降低政策利率的時候，相信仍會看到通脹存在一些上行風險。