美圖悉售加密幣賺5.7億人幣 帶挈純利倍升

純利大升，主要由於美團去年加密貨幣減值虧損回撥及出售收益錄近6.4億元，大升1.4倍。美團指，去年集團一度持有約31,000單位的以太幣及940單位的比特幣，截至去年底，集團已出售所有以太幣及比特幣，所得款項總額分別為約1億美元及0.8億美元，而通過出售加密貨幣取得可觀收益7,963萬美元，相當於5.714億元人民幣。

優化程序 廣告收入升 12.5%

分部收入方面，美圖去年影像與設計產品收入20.86億元，升57.15；廣告收入8.53億元，升12.5%；美業解決方案收入少32.4%，至3.85億元；其他收入減57.7%，至1,710.4萬元。截至去年底止，產品的付費訂閱用戶數增長38.4%，達1,261萬，訂閱滲透率為4.7%。

美圖指，從廣告形式上看，程序化廣告業務表現尤佳，收入增長35%，主要由於優化了程序化廣告的運營。至於美業解決方案業務倒退，集團指未來對這個業務的收入增幅預期會更謹慎，不過由於本身屬於非核心戰略業務，加上毛利率很低，所以即使未來增長緩慢，也不會對集團淨利潤有太大影響。