美圖悉售加密貨幣獲利6億 擬派特別股息10.9仙

美圖公司(1357)公布，集團自上月開始在市場上出售其已購買加密貨幣，截至今日已售出所持有的全部已購買加密貨幣，合共約31,000個單位以太幣和940個單位比特幣，總現金對價分別約為1億美元及0.8億美元。集團在加密貨幣出售中獲得可觀收益，出售獲利約7,963萬美元(約5.71億元人民幣或6.2億港元）。
80%獲利作支付特別股息
董事會擬將其出售獲利淨額的約80%用作支付特別股息，每股約0.109元。美圖指，剩餘的出售獲利淨額則作為一般營運資金，以擴展集團以付費訂閱制為主的影像與設計產品業務。
美圖今日收報2.86元，升0.08元或2.9%。
單計今日，美團在市場上出售了合共約15,703.94單位的以太幣和470.19單位的比特幣，總現金對價分別約為5,549萬美元和4,485萬美元。加密貨幣出售完成後，集團不再持有任何以太幣或比特幣。
專注於核心影像與設計產品業務
美圖指，鑑於近期集團以採用付費訂閱服務為主的影像與設計產品業務上的強勁增長勢頭，集團有意進一步投資於該業務。董事會認為，加密貨幣出售為集團提供了一個良機，令其可從已購買加密貨幣的投資中獲得可觀的收益。加密貨幣出售將提高集團的整體資金流動性。展望未來，集團會更加專注於核心影像與設計產品業務上的發展，以期未來創造更佳的業務表現。