美圖悉售加密貨幣獲利6億 擬派特別股息10.9仙

美圖公司公布，集團自上月開始在市場上出售其已購買加密貨幣，截至今日已售出所持有的全部已購買加密貨幣。(資料圖片)

美圖公司(1357)公布，集團自上月開始在市場上出售其已購買加密貨幣，截至今日已售出所持有的全部已購買加密貨幣，合共約31,000個單位以太幣和940個單位比特幣，總現金對價分別約為1億美元及0.8億美元。集團在加密貨幣出售中獲得可觀收益，出售獲利約7,963萬美元(約5.71億元人民幣或6.2億港元）。

80%獲利作支付特別股息

董事會擬將其出售獲利淨額的約80%用作支付特別股息，每股約0.109元。美圖指，剩餘的出售獲利淨額則作為一般營運資金，以擴展集團以付費訂閱制為主的影像與設計產品業務。

美圖今日收報2.86元，升0.08元或2.9%。