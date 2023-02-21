美團攻港 月薪3.5萬招聘外賣車手

早前公布有意進軍香港市場的美團(3690)，在港開始招聘員工。據悉，美團已在多個渠道投放招聘廣告，將招募3種送遞員，包括電單車車手、單車騎手及步兵，並以月薪高達3.5萬元吸引外賣車手。據消息人士透露，美團或於數月內在港正式推出外賣服務。

美團昨收報145.8元，升1.6元或1.1%。

據指，美團送遞員收入由配送服務費、活動獎勵及組別額外服務費組成，其中活動獎勵部分更設有新人獎賞、特別節日獎賞和活躍獎等多個項目。為「搶人才」，美團亦特設新人獎金及單單有獎，首14天可額外再賺2,500元等。自僱送遞員計劃，將容許送遞員自由選擇送遞模式，分為即時上線和預約時段模式。

新人每訂單平均收入高同業兩成

倘以行業標準1小時內送遞約2單計算，假設當月做滿500單且獲得所有獎賞，步兵收入可超過2萬元；電單車送遞員收入最高更可達3.5萬元。以此計算，新人期間每張訂單平均收入將高出同業近兩成。

資料顯示，美團於去年底已在其網站發布在港招聘員工，包括商務拓展經理(香港)、品牌營銷(香港)等合共36個職位。現時香港外賣速遞平台主要由Foodpanda及Deliveroo兩家公司主導，Uber Eats、HKTV Express則先後退出本港的外賣速遞市場。