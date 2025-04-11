美對華關稅累加至145%　恒指半日倒升116點(持續更新)｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普一晚兩度傳出加中國關稅消息，包括將中國關稅率升至145%，以及再次提高小額包裹關稅由90%加至120%，加上傳出考慮推進中概股除牌。恒生指數今日(11日)跟隨昨夜美股下跌，低開124點，開報20,557點，成交37.5億元，其後一度跌逾200點，惟臨近中午轉升。恒指中午報20,798點，升116點，成交1,279億元；科指升1.7%或80點，報4,894點；國指升77點或1%，報7,745點。
延伸閱讀：一籃子撤限措施應對關稅戰 香港勢成自由貿易堅定堡壘
中芯大升9%冠藍籌 騰訊阿里逆市軟
【12:45更新】晶片股有支持，中芯國際(981)升9%，報45.35元，是半日升幅最大的藍籌；華虹半導體(1347)升7.6%，報32.5元。
長江生命科技(775)旗下癌症疫苗取得良好早期成果，股份今日復牌，半日升近23%，報0.59元。
滙豐(005)跌幅收窄，報75.3元，跌0.4元；長和(001)升0.25元，報39.75元。
電商股方面，阿里巴巴(9988)跌近1%，報103.9元；京東(9618)則升1%，報143.1元。
騰訊逆市跌5.2元，報439.6元。
出口股續捱沽，申洲國際(2313)跌4%，報47.1元；創科實業跌逾4%，報72.7元。
出口股再受壓 中芯逆市升3%
【09:45更新】長江生命科技(775)復牌升近三成，高見0.68元。
電商股方面，阿里巴巴(9988)最新2.1元或2%，報102.4元；京東(9618)跌0.2元，報141.5元。
美國再對華加關稅，出口股敏感受壓，申洲國際(2313)跌逾3%，報47.3元；中遠海運港口(1199)跌1%或0.04元，報3.98元；創科實業(669)跌逾4%，72.6元。
晶片股繼續有追捧，中芯(981)升近3%，報45.35元；華虹半導體(1347)升7.6%，報32.5元。
滙豐(005)跌2%，報74元；友邦(1299)跌3%，報1.55元；港交所(388)升1.2元或0.46%，報308.4元。
(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)