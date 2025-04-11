美對華關稅累加至145%　恒指半日倒升116點(持續更新)｜特朗普關稅戰

特朗普對華關稅累加至145%，恒生指數今日低開124點。(資料圖片)

一籃子撤限措施應對關稅戰

中芯大升9%冠藍籌 騰訊阿里逆市軟

【12:45更新】晶片股有支持，中芯國際(981)升9%，報45.35元，是半日升幅最大的藍籌；華虹半導體(1347)升7.6%，報32.5元。