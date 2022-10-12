美晶片設備商今起停供中國廠 分析認為沒有和解的可能

美國晶片設備商KLA今天起會停止供應予中國廠，有分析認為，中美在半導體的角力上，已沒有和解的可能。（官網圖片）

路透社報道，美國半導體設備供應商科磊（KLA）今日起會停止向中國先進晶圓廠的部分供應和服務，以符合美國政府的最新規定。知情人士透過，該公司亦會叫停向英特爾（Intel）和南韓SK海力士（SK Hynix）在中國的晶片工廠供貨。

南韓傳媒報道，SK海力士重申，會繼續盡力確保中國的營運暢通。「我們會全力與美國政府密切合作，按照所需的程序，獲得所需的牌照。」SK海力士是全球第二大存儲晶片製造商，目前在中國武漢在內等多個地點均設有工廠。

半導體研究機構芯謀研究（ICwise）首席分析師顧文軍認為，美國「鐵了心」把晶片作為遏制中國的工具，「無所不用其極，不達目的決不罷休，沒有任何和解的可能。」經濟研究機構Gavekal Dragonomics分析師亦表示，新規定是美國對華政策的方向性訊號，表明現在已經形成了非常鷹派的共識。