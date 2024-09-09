美的集團今起招股5535元入場　共發售4.92億股｜新股IPO (更新)

美的據報下周開始香港預路演 或成今年首宗大型IPO｜新股IPO

內地家電巨頭美的（300）9月9日起至12日開始招股，每股招股價介乎52元至54.8元，較A股周五收市價63.02元人民幣，折合約69.3港元，折讓約21%至25%。每手100股，入場費約5,535元，預期9月17日掛牌。 此前《路透》旗下IFR引述消息報道，美的目標9月完成香港上市，集資額最多30億美元（折合約234億港元）。上市保薦人為美銀及中金。 是次美的將發售4.92億股，香港公開發售部分佔5%，其餘是國際配售，集資最多近270億元，有望成為今年港股最大IPO。 而美的集資所得預期，未來1至3年將用於全球科技研發等。

美的 市值逾4千億人民幣 美的A股最新市值達4,500億元人民幣。據美的中期業績顯示，公司上半年收入增10%至2,173億元人民幣，盈利增14%至208億元人民幣。 美的或超越茶百道成全年最大IPO 美的集團早前招股文件顯示，計劃把上市集資所得淨額用於全球科技研發，智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級；同時完善全球銷售渠道和網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；用作營運資金及一般公司用途。

香港今年新股市場以中小型股份為主，美的或會成為首家集資逾10億美元的大型新股，超越4月上市的茶百道（2555）。