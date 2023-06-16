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財經
2023-06-16 16:25:00

習近平會晤微軟創辦人蓋茨　稱中美關係基礎在民間

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習近平會晤微軟創辦人蓋茨，並稱中美關係基礎在民間。(央視截圖)

繼Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）訪華後，最新微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）亦到中國，與國家主席習近平會晤，習近平於會晤期間更表示，中美關係基礎在民間，又稱對方是「我們的老朋友」。

微軟（美：MSFT）周四（15日）美股股價造好，收升3.2%，報348.1美元。

習近平會晤微軟創辦人蓋茨

央視新聞報道，習近平對蓋茨表示，「我很高興見到你。咱們有三年多沒有見面了。你是參與到中國發展事業中，做了很多事情的人，是我們的老朋友。你是我今年見到的第一位美國朋友。我總認為，中美關係基礎是在民間的。

習近平又表示，雙方寄希望於美國人民，在當今世界形勢下，大家可以進行各種有利於兩國、兩國人民，有利於整個人類的活動，共做這方面促進者，亦希望兩國人民能持續友好。

蓋茨表示對訪京感到激動

其後蓋茨回應習近平稱，「非常榮幸今天能有機會見到您。過去我們曾有過非常好的交流。今天，我有很多重要的話題要同您探討。過去4年我無法來到中國，感到十分遺憾。所以，這次回來我感到很激動。」

隨後蓋茨亦於其社交網站上發文，表示自己已到達北京，又指今次是自2019年首次抵達北京，很高興能與蓋茨基金會的合作夥伴一起到訪北京。

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