習近平會晤微軟創辦人蓋茨　稱中美關係基礎在民間

繼Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）訪華後，最新微軟（Microsoft，美：MSFT）創辦人蓋茨（Bill Gates）亦到中國，與國家主席習近平會晤，習近平於會晤期間更表示，中美關係基礎在民間，又稱對方是「我們的老朋友」。

習近平會晤微軟創辦人蓋茨

央視新聞報道，習近平對蓋茨表示，「我很高興見到你。咱們有三年多沒有見面了。你是參與到中國發展事業中，做了很多事情的人，是我們的老朋友。你是我今年見到的第一位美國朋友。我總認為，中美關係基礎是在民間的。

習近平又表示，雙方寄希望於美國人民，在當今世界形勢下，大家可以進行各種有利於兩國、兩國人民，有利於整個人類的活動，共做這方面促進者，亦希望兩國人民能持續友好。