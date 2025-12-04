老虎國際第3季經調整利潤5705萬美元，香港新開戶人數增60.3%。

期內，新增入金客戶3.15萬，帶動總入金客戶數按年增長18.5%達到122.4萬。市場交投保持活躍，總交易額按年增長28.5%至2094億美元。全球新入金客戶平均淨入金超過3.2萬美元，亦刷新歷史記錄。客戶總資產按季增長17.3%，按年增長49.7%至610億美元，再創歷史新高。

互聯網券商老虎國際(美：TIGR)公佈截至2025年9月底止第三季業績。期內，集團營收達1.75億美元(下同)，按年增長73.3%，按季增長26.3%，創歷史新高。季內歸屬母公司的non-GAAP淨利潤為5705萬美元，為去年同期的2.8倍，按季增長28.2%，創下歷史新高。

在香港市場，老虎三季度新開戶人數按季增長60.3%；總交易額按年增長超過三倍，交易訂單數按年勁增190%，按季增長31.4%。港股市場依舊表現亮眼，期內港股和港股期權交易訂單數分別按季增長66.4%和88.3%。

老虎國際創始人及CEO巫天華表示，公司目前已基本完成全年15萬新增入金客戶的年度目標。同時，公司本季度新加坡和香港新入金客戶平均淨入金分別達到6.2萬美元和3萬美元，兩地客戶資產按季分別增長約20%和60%，用戶品質保持穩步提升。