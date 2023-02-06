聯繫匯率｜聯匯不脫鈎都有得賭　中資銀行推期權　最多賺XX厘？

有中資銀行推期權賭聯繫匯率不脫鈎，最多更可賺14厘。（資料圖片）

去年有對沖基金經理揚言押注港元與美元脫鈎，不過市場普遍相信聯繫匯率「不脫鈎」。有本地傳媒報道，有中資行竟以此提供美元兌港元「勒式期權」（USDHKD Strangle Options）合約，總回報更可高達14厘。

期權總回報率或超過14厘

據報道指，近日有中資行為個別私人銀行客戶提供美元兌港元「勒式期權」（USDHKD Strangle Options）合約，即代客戶同時賣出12個月的認沽及認購美元權利，在有效期內，只要聯滙能穩守7.75及7.85之間，客戶便可賺取回報率高逾9厘的期權金。以上期權即客戶作為賣出期權一方，相等賭「聯滙不脫鈎」。

有指，以客戶抵押予銀行的按金需約5,000萬港元、槓桿比率逾15倍來推算，若在有效期內只要聯滙制度無改變，客戶便可賺取約400萬港元的期權金，再加客戶存放銀行的押金、約4厘至5厘的定存利息，總回報率或超過14厘。據了解，產品銷情不俗，銀行亦每客戶收取近200萬港元手續費。

專家：買家要面對無限大的風險

報道指，相似產品並不罕見，但過往多屬銀行同業之間或機構投資者參與買賣，售予私銀客戶則不常見；當中亦引述專家認為，雖然外界對聯匯制度充滿信心，但若然聯匯脫鈎，客戶身為賣出期權的一方就要面對無限大的風險。