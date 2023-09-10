股壇長毛｜Webb向亞倫國際發公開信 促售資產派特別息

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人Dvid Webb向其持有約12.02%的亞倫國際(684)董事局發公開信，斥集團資產負債表過於臃腫(Bloated)，保留過剩資產的程度，是近乎壓迫少數股東，因此即使在集團創業60周年之際，仍要公開敦促4項要求，包括將現金作特別股息派發；公開招標出售告士打道物業；將惠南高新技術產業園區的工廠用地出售，所得款項作特別息派發；出售股票及基金投資，並承諾將來不再進行類似投資。

亞倫國際｜持股 23 年「極有耐性的投資者」

Webb表示，自2000年1月24日首次投資亞倫國際，並於2003年4月1日披露持股逾5%，同年將亞倫選為當年的「Christmas Pick」，及後遂步增至逾12%。他形容自己是「極有耐性的投資者」，指集團2001年至2007年業務增長令人驚喜，惟及後卻涉足不擅長的投資及房產，至於核心業務亦進入「日落模式」(Sunset mode)。Webb指，自己多次聯繫管理層不果，並且不希望在他死後，此事要留給繼任人處理，因此決定發表公開信。

亞倫國際2012年3月底止年度的營業額錄24.17億元，惟及後11 年逐年下降，截至今年3月底止年度錄4.13億元，累計大減83%。

亞倫國際｜指張氏家族收息後可考慮私有化

他指，自己提出的7項要求符合包括張氏家族在內的所有股東利益，並可挽救亞倫國際的市場聲譽，精簡後的資產負債表，可令張氏家族獲得應得的特別股息，從而可考慮是否繼續讓亞倫上市，抑或以合適價格進行私有化。