熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
財經
2023-09-10 22:43:30

股壇長毛｜Webb向亞倫國際發公開信 促售資產派特別息

分享：
股壇長毛｜Webb向亞倫國際發公開信 促售資產派特別息

Dvid Webb持有亞倫國際約12.02%股權。(資料圖片)

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人Dvid Webb向其持有約12.02%的亞倫國際(684)董事局發公開信，斥集團資產負債表過於臃腫(Bloated)，保留過剩資產的程度，是近乎壓迫少數股東，因此即使在集團創業60周年之際，仍要公開敦促4項要求，包括將現金作特別股息派發；公開招標出售告士打道物業；將惠南高新技術產業園區的工廠用地出售，所得款項作特別息派發；出售股票及基金投資，並承諾將來不再進行類似投資。

亞倫以香港為基地，於199211月上市，主要業務為製造及分銷家庭電器產品，大股東張樹穩持有60.39%，上周四收報1.11元，市值3.7億元。Dvid Webb持股市值約4,400萬元。

股壇長毛｜Webb向亞倫國際發公開信 促售資產派特別息

亞倫以香港為基地，於1992年11月上市。(網上圖片)

亞倫國際｜持股23年「極有耐性的投資者」

Webb表示，自2000124日首次投資亞倫國際，並於200341日披露持股逾5%，同年將亞倫選為當年的「Christmas Pick」，及後遂步增至逾12%。他形容自己是「極有耐性的投資者」，指集團2001年至2007年業務增長令人驚喜，惟及後卻涉足不擅長的投資及房產，至於核心業務亦進入「日落模式」(Sunset mode)Webb指，自己多次聯繫管理層不果，並且不希望在他死後，此事要留給繼任人處理，因此決定發表公開信。

亞倫國際20123月底止年度的營業額錄24.17億元，惟及後11 年逐年下降，截至今年3月底止年度錄4.13億元，累計大減83%

 

亞倫國際｜指張氏家族收息後可考慮私有化

他指，自己提出的7項要求符合包括張氏家族在內的所有股東利益，並可挽救亞倫國際的市場聲譽，精簡後的資產負債表，可令張氏家族獲得應得的特別股息，從而可考慮是否繼續讓亞倫上市，抑或以合適價格進行私有化。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受