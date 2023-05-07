股東會｜滙控小股東議案遭大比數否決

滙豐控股兩項由小股東提出的議案，最終在股東會以逾80%反對票不獲通過。(資料圖片)

滙豐控股(005)上周五在英國伯明翰舉行股東會，其中兩項由小股東提出，並受到關注的議案即要求集團分拆亞洲業務的策略檢討(第17項決議案)，以及每年派息不少0.51美元的股息政策(第18項決議案)，最終以逾80%反對票不獲通過。第17項決議案贙成票佔比19.78%，反對票佔80.22%；第18項決議案贙成票佔19.2%，反對票佔80.8%，兩項議息均低於特別決議案至少有75%贊成票的要求。

值得注意的是，持滙控約8.3%股權的中國平安保險(2318)，在該等及其他若干決議案上投票反對董事會的建議。按大約50%的投票率推算，平保票數大約佔股東周年大會投票的所有票數18%至19%。該投票率與過往幾年一致。若撇除平保，對董事會的議案贊成率達90%，與往年相同，更重要的是，所有其他主要機構股東都已投票支持董事會。

平安資管：尊重股東選擇

平安資管回應，尊重滙控股東的選擇，另建議滙控董事會及管理層以開放心態，虛心聽取來自股東的建議，不斷改善經營管理，提升公司價值。

滙控主席杜嘉祺於股東會發表聲明指，第17及18項決議案是新的議題，由以呂宇健(Ken Sir)為代表的一群股東提出。他們建議對銀行作出策略和結構檢討，並限制董事會釐定股息的能力，但聲明指其他結構選項均會嚴重損害股東價值，包括令大家的股息蒙受風險，而滙控是世界首屈一指貿易融資銀行、外匯業務名列前三，亦是全球領先的支付機構，環球業務貢獻集團很大部分收人，亦是整套策略核心，重組業務或分拆意味會失去這項收入，原因是銀行將不再擁有客戶所重視的聯繫，因此分拆滙豐業務絕不符合大家的利益。

對於派息政策，杜嘉祺指，無論對銀行或一般企業來說，固定派息都不是審慎的財務管理策略，必須考慮財務業績和市場環境，再計及滙豐的抗逆力、資金及儲備水平，以及投資未來的需要及在達致所有法律及監管規定下，酌情釐定股息。