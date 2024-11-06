股權高度集中點解決？呢間公司將主要股東斬倉！

產銷化工相關產品及藥品的GHW International(9933)上月中遭證監會點名股權高度集中，公司今日發公告指，今日將有關斬倉Commonwealth GHW Limited的申請提交，Commonwealth GHW所持有股份將於斬倉完成後，按比例分派予其時任股東。Commonwealth GHW目前持有18.61%股權或約1.86億股，為第二大股東。

董事將獲派10.58%股份

斬倉及分派完成後，預計公司其他董事持股有GHW約10.58億股或10.58%；附屬公司董事持有約1,304萬股或1.3%；公眾股東持股則由19.56%，增至26.28%，涉約2.63億股。集團指，基於董事會當前可得資料，董事預計於斬倉及分派完成後，不少於25%的公司已發行股份將由公眾人士持有，且本公司公眾持股量將恢復至聯交所規定的最低規定百分比。

