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財經
2024-01-22 17:40:36

胡錫進損手7萬人幣 稱與中國經濟共榮辱：我還能有別的選擇嗎？

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胡錫進損手7萬人幣 稱與中國經濟共榮辱：我還能有別的選擇嗎？

胡錫進表示，指自己作為一個中國人，「真是覺得自己無處可退」，稱中國經濟的好壞、股市的好壞，會直接間接影響接下來的人生，也會影響無數人的生活。(網上圖片)

中港股齊走弱，港股失守萬五關的同時，A股上證綜合指數亦跌穿2,800大關。《環球時報》前總編輯胡錫進撰文表示，對今天的股市表現難過，個人今天首次單日損手跌超1萬元人民幣，持倉失10,444元人民幣，跌幅略低於滬市的跌幅，總虧損跌破7萬元人民幣，達71,024元人民幣。

胡錫進去年9月公開表示，自己A股的投資本金為48萬元人民幣，及後加倉12萬元人民幣，總本金升至60萬元人民幣。

胡錫進｜為中國經濟更好前景盡綿力

胡錫進又表示，完全理解一些網友調侃他炒股，「大家心情不好之時，老胡作為股市上的公眾人物，讓大家出出氣，我不認為是不應該的」。但他相信，仍然持倉的股民絕大部分都願意其在這個困難時刻繼續留在股市上，「與他們一起跌，同甘共苦。是的，老胡是他們當中的一員」。另外，他指自己作為一個中國人，「真是覺得自己無處可退」，稱中國經濟的好壞、股市的好壞，會直接間接影響接下來的人生，也會影響無數人的生活。除了為中國經濟更好的前景盡一點綿薄之力，並與中國經濟共榮辱，「我還能有別的選擇嗎？」所以他永遠都不會有「躺平」的心情的，「我那樣瀟灑不起來」。

胡錫進｜呼籲防範金融風險提振信心

他指，股市暴跌在股民中的震動大，連跌的影響已經超出了資本市場，對整個經濟的信心和社會綜合信心的影響也是負面的。他個人認為，這已經是當前防範金融風險和提振社會信心的一個緊迫項。

他又表示，股市平穩是金融安全的重要支點，而降低普通股民的投資風險，讓更多人通過減少虧損和產生盈利形成新的獲得感，這是當前工作不容忽視的現實抓手，「現在有不少股民擔心股市就這樣一波一波跌下去，如何以實際行動打破這樣的預期，這是一個考驗。」

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他又指，現在市場已經處於明顯的低位，如何按照國家去年底今年初反復提出的要求堵塞各種機制性漏洞，給投資者更多安全感，讓每一位投資者都感受到自己在被重視，看到公平，相信各種規則對於保護投資是用心的，而且很管用，並在這個基礎上重燃大家的投資熱情和希望，這恐怕是當前需要不遺餘力認真去做的。

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