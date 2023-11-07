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財經
2023-11-07 14:15:00

致同：遭指控涉欺詐個案比例增三成　長期停牌公司數目減兩成

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致同調查指，遭指控涉欺詐個案增三成，長期停牌公司數目減兩成。(資料圖片)

致同調查指，遭指控涉欺詐個案增三成，長期停牌公司數目減兩成。(資料圖片)

有會計師行就本港上市公司進行調查。致同（香港）會計師事務公布新一輪《法證調查報告2023》，研究結果顯示，本港長期停牌公司數目有下降趨勢，按年下跌約兩成，復牌公司數目按年升77%至55間。不過，結果亦揭遭指控欺詐的公司比例倍增至30%。

遭指控涉欺詐個案增三成

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，2023年上市公司被監管機構指控欺詐的個案比例有所上升，由去年的15%，倍增至今年的31%，當中多為市值少於10億元的小型公司，他估計，監管機構近年大力打擊「唱高散貨」騙局，是導致有關比例急增的其中一個主要因素。

至於監管機構對上市公司的關注點，包括董事行為不當、挪用資產及資産負債表外的爭議等。報告又指，今年被核數師指控上市公司欺詐的個案比例，由去年的58%大降至37%，但核數師的挑戰仍是公司停牌的最主要觸發點，比例達到56%。

此外，本港長期停牌公司數目有下降趨勢，截至今年8月底止一年間，停牌逾3個月的上市公司按年減少約20%至100間，較去年的123間及前年的112間有所減少。

湯飈又提出上市公司五大避免停牌的法則，包括委任經驗豐富及具良好往績的專業人士、處理核數師的關注問題以發出審計報告、進行適當的外部及內部調查、進行適當的內部監控調查及解決管理誠信問題。

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