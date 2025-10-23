致同：41%恒生綜指股未就氣候新規做好準備 披露內容模糊且資訊不足

致同會計師事務所發佈第十四次《香港企業管治調查報告》，最新調查報告顯示，香港大型上市公司ESG報告披露水平方面有所提升，尤其是在氣候相關披露和綠色金融領域表現突出。惟仍有數量不少的大型恒生綜合指數成份股公司未為2026年起新氣候規定強制披露作好準備。

為了更符合國際標準，香港交易所已更新其ESG披露守則，規定強制要求企業全面披露其氣候相關的管治、策略、風險管理，及指標與目標，並將由2026年1月1日起實施。報告指，高達41%的大型恒生綜合指數成份股公司準備不足，情況令人關注。這些公司的披露內容模糊且資訊不足，尤其在風險管理與氣候目標方面，這將導致企業面臨合規失誤及聲譽損害的風險。