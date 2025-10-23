致同：41%恒生綜指股未就氣候新規做好準備 披露內容模糊且資訊不足

致同會計師事務所發佈第十四次《香港企業管治調查報告》，最新調查報告顯示，香港大型上市公司ESG報告披露水平方面有所提升，尤其是在氣候相關披露和綠色金融領域表現突出。惟仍有數量不少的大型恒生綜合指數成份股公司未為2026年起新氣候規定強制披露作好準備。
為了更符合國際標準，香港交易所已更新其ESG披露守則，規定強制要求企業全面披露其氣候相關的管治、策略、風險管理，及指標與目標，並將由2026年1月1日起實施。報告指，高達41%的大型恒生綜合指數成份股公司準備不足，情況令人關注。這些公司的披露內容模糊且資訊不足，尤其在風險管理與氣候目標方面，這將導致企業面臨合規失誤及聲譽損害的風險。
僅有10%的公司準備充分，能夠提供全面的披露，精準的量化數據，遵循獲認可的框架並採用第三方驗證。值得注意的是，地產及建築業(50%)以及公用事業(30%)在氣候披露準備方面表現領先，主要因其對環境的重大影響。
報告又提到，2024，年95%的大型恒生綜合指數成份股公司披露了氣候相關風險，較2023年提升了6%。68%的公司的ESG報告取得獨立驗證，同比增長8%。然而，只有11%的公司披露了氣候變化對財務造成的量化影響，僅4%的公司展示了詳細及全面的風險管理流程。另有70%的公司披露了範圍三溫室氣體排放。
致同(香港)會計師事務所諮詢合夥人夏其才表示，企業對量化氣候變化的財務影響仍持猶豫態度，擔心這會暴露自身競爭劣勢或嚇退投資者。但市場越來越依賴氣候披露來評估風險，透明度缺失實際上會削弱投資者信任。隨著2026年披露新規定生效日期臨近，促請尚未充分準備的企業立即採取行動，提升範圍三溫室氣體排放披露及財務影響量化方面的報告質量。除符合合規要求，主動採取氣候變化適應措施，更能增強企業的韌性及提升市場信心。