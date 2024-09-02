舒適堡欠供強積金300萬涉740員工 三個月內連執兩分店

本港消費市道疲弱，不少連鎖店「做唔住」，甚至。日前有網民在社交平台發帖，指有「舒」字頭為名的健身中心美容部欠供強積金。積金局前日確認，舒適堡（Physical）未為約740名員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，涉約300萬元，並透露有兩人向積金局投訴。 積金局表示已要求舒適堡盡快補交欠款，否則會入稟法院循民事申索。

積金局、勞工處亦關注事件 積金局表示， 該局高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。積金局成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。而勞工處亦稱關注事件，呼籲僱員若被拖欠工資或其他僱傭權益，應盡快向勞工處提供資料。

舒適堡三個月內連執兩分店 舒適堡近日部分分店張貼告示，指樂富廣場分店因租約期滿，將營業至2024年9月30日，而近年擴充迅速的24/7 FITNESS，有指將會頂替該舖位開設新分店；至於觀塘晉寧中心的瑜伽健身分店，則營運至8月4日為止現已結業，東九龍區的Physical分店僅剩新蒲崗分店。 目前舒適堡尚有14間分店，較高峰期時的25間分店減少四成分店。