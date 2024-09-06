舒適堡結業｜欠供強積金300萬涉740員工　積金局暫收3投訴(更新)

本港消費市道疲弱，不少連鎖店「做唔住」，舒適堡（Physical）9月6日宣布結業，亦欠供740名員工的強積金。

積金局表示，舒適堡未為約740名員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，涉約300萬元，並透露暫有3人向積金局投訴。

至於8月份的強積金供款，有關供款日為9月10日，如舒適堡未能於供款日作出供款，局方會適時採取適當的法律行動。

此外，積金局表示已要求舒適堡盡快補交欠款，否則會入稟法院循民事申索。

【9月6日更新】