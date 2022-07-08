英鎊兌美元保持1.2以上 約翰遜決定下台後反彈

英國首相約翰遜在巨大壓力下決定下台後，英鎊曾反彈超過0.4%，兌美元回升至1.2以上，高見1.2029，升幅達0.8%，目前保持窄幅上落，最新報1.2030。有分析認為，英鎊反彈最主要反映美元升勢昨天減緩，但英政府領導層轉變，無改英鎊下行壓力，英國經濟欠佳，及美元持續加息令其避險地位得以鞏固等因素，繼續利好美元匯價。英鎊兌港元最新報9.44。

在超過50多名內閣成員和高級官員辭職施壓後，英國執政保守黨首相約翰遜昨天宣布辭任黨魁，但將留任首相直到選出接班人。他在首相府公開講話表示，新黨魁的選舉工作應該從現在就開始，進程時間表將於下周公布。

美元指數從20年高位回軟，一度失守107水平，低見106.7，跌幅逾0.3%，較早時報107.04。歐元兌美元於1.02水平得而復失，一度跌至1.0145，創近20年新低，在紐約尾市徘徊1.016。美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德認為，聯儲局很可能令經濟實現軟著陸，意味著能夠在沒有大量失業的情況下控制住通脹。

美元指數從 20 年高位回軟 歐元繼續跌

布拉德表示，即使聯儲局大幅加息，以應對高通脹，預計今年經濟仍將繼續增長。他說，就業市場比過去逾20年都要強勁，可能會有一定程度降溫，但仍保持強勁。

澳元兌美元突破0.68，最多升近1.1%，高見0.6848。新西蘭元兌美元迫近0.62，曾升至0.6195，升幅近0.8%。美元兌加元跌穿1.3，兌日圓於136水平上落。