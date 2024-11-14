莎莎半年少賺68% 惟5年來首次復派中期息 每股0.75仙

莎莎國際(178)公布9月底止半年純利按年大挫68.4%，至3,240.8萬元；營業額少10.4%，至19.2億元；毛利跌14.1%，至7.56億元，毛利率39.4%，跌1.7個百分點；每股盈利1仙；不過集團復派中期息0.75仙，為2019年後5年來首次宣派中期息。
港澳區營業額少19.5% 盈利減61.6%
莎莎港澳區半年營業額14.03億元，少19.5%，盈利4,396.7萬元，中減61.6%；內地營業額3.11億元，升27.2%，虧損收窄至997.5萬元，去年同期錄虧損1,195.1萬元；隨著重新進駐新加坡市場並營運5間店舖，帶動東南亞錄營業額2.01億，增14.8%，虧損72.9萬元，去年則賺120.2萬元。
旅客免稅額上調 未看到有實質影響
集團指，隨著大灣區加快互聯互通，令愈來愈多本地居民北上華南旅遊，但目前北上旅客量似乎已漸趨穩定，並成為一種常態。但是，到訪港澳的旅客數量，非常取決於政策取向以及批准簽證的情況。今年7月到訪港澳的旅客免稅額由5,000元人民幣提高至12,000元人民幣，業界預期有利零售業發展，但仍未看到對旅客銷售額有任何實質影響。
集團指，觀察到內地消費者更願意嘗試知名度較低的小眾品牌和內地美容品牌，也有利美容顧問向他們推介使用旗下獨家品牌，從而爭取更高的利潤。
莎莎指，將堅定不移實行多項措施優化營運效率，包括加快數碼化、優化人力資源結構及運作，以及嚴格採用零基預算機制。推行數碼優化措施已大幅改善各地區的店舖表現，有利在多項不利因素中仍能提高競爭力及韌性。
現金近3.4億 有足夠資金應付營運
截至年9月底止，莎莎現金減少1.199億元，至3.379億元，加上未動用銀行貸款額度約2.675億元，集團有足夠資金應付業務營運所需。
莎莎現報0.68元，升0.02元或3%。