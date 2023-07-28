莎莎限定購物禮遇｜銅鑼灣旗艦店完成翻新推獨家優惠　購滿指定金額即送福袋

疫後為刺激本地經濟復甦，零售業亦推出多項活動及優惠吸客。美妝公司莎莎（Sasa）宣布，位於銅鑼灣的莎莎旗艦店，現已完成翻新工程，並於7月29日開張及重新投入服務，同時將推出店舖限定獨家優惠及多項購物禮遇。
莎莎旗艦店新店推動綠色美容
莎莎指，翻新後的旗艦店坐落銅鑼灣禮頓中心，樓高兩層，佔地約6,000方呎，主打熱賣的美粧產品，以及韓、日、台等潮流美粧新品及個人護理品牌；旗艦店新店採用低碳照明系統，積極推廣綠色美容產品，以身作則推動綠色美容行業。
公司主席及行政總裁郭少明表示，銅鑼灣作為熱門旅遊景點，亦是潮牌集中地，經濟復常後客流量回升，再加上政府派發消費券及推出「香港開心購物節」大型活動，刺激本地零售消費，相信莎莎旗艦店重開能把握機遇，帶動集團於傳統核心遊客區的銷售表現；而集團積極調整擴張計劃，於協商續租時取得合理租金，並優化店舖網絡，利用線下店舖網絡加快發展「OMO零售模式」，締造全渠道購物體驗。
莎莎銅鑼灣旗艦店推獨家優惠
為慶祝莎莎旗艦店翻新重開，7月29日至8月11日，推出「旗艦店限定購物禮遇」。於莎莎旗艦店購物滿淨價280港元，即可獲贈「COLLISTAR 維 C 阿魏酸抗氧亮肌面霜 15ml」，價值149港元；購物滿淨價450，可獲贈莎莎限定福袋乙個，價值超過300港元。
莎莎銅鑼灣旗艦店獨家優惠一覽：
購物獎賞（適用於7月29日至8月11日）
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購物滿淨價 HK$280
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即可獲贈 COLLISTAR 維 C 阿魏酸抗氧亮肌面霜 15ml （價值：HK$149）
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購物滿淨價 HK$450
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即可獲贈莎莎限定福袋（乙個） （價值超過：HK$300）
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購買 SUISSE PROGRAMME 產品：
- 淨價滿 HK$380
- 淨價滿 HK$1,380
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即可獲贈活氧細胞美肌水 150ml （價值：HK$260） 即可獲贈升級活氧細胞面膜 50ml （價值：HK$1,450）
購物優惠（適用於7月29日至8月11日）
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產品
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會員價
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非會員價
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價值
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SUISSE PROGRAMME 升級活氧細胞能量特選套裝 3 件裝
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HK$1,034
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HK$1,088
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HK$3,435
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Dr.G 深層滲透水潤舒緩套裝 7 件裝
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HK$499
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HK$525
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HK$1,350
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Dr.G 黑蝸牛逆齡修護套裝 6 件裝
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HK$599
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HK$630
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HK$1,780
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La Estephe 黑蜂禦齡塑型眼部緊緻精華 15ml
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HK$1,034/2
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HK$1,088/2
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HK$848
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La Estephe 黑蜂禦齡激活抗皺緊緻眼霜 15ml
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HK$1,034/2
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HK$1,088/2
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HK$848
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La Estephe 黑蜂禦齡修復保濕面膜 6 件裝 （買一送一）
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每件平均價 HK$181
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每件平均價 HK$190
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HK$475
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La Estephe 黑蜂禦齡緊緻面膜 6 件裝 （買一送一）
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每件平均價 HK$181
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每件平均價 HK$190
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HK$HK$260
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KÉ RASTASE 防掉髮輕盈浴髮乳 250ml
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HK$189
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HK$198
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HK$260
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AHAVA 精緻水潤保濕面膜 100ml
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HK$227
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HK$238
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HK$373
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Salvatore Ferragamo SIGNORINA 淡香精 100ml
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HK$844
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HK$888
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HK$1,100