莎莎限定購物禮遇｜銅鑼灣旗艦店完成翻新推獨家優惠　購滿指定金額即送福袋

疫後為刺激本地經濟復甦，零售業亦推出多項活動及優惠吸客。美妝公司莎莎（Sasa）宣布，位於銅鑼灣的莎莎旗艦店，現已完成翻新工程，並於7月29日開張及重新投入服務，同時將推出店舖限定獨家優惠及多項購物禮遇。

莎莎旗艦店新店推動綠色美容

莎莎指，翻新後的旗艦店坐落銅鑼灣禮頓中心，樓高兩層，佔地約6,000方呎，主打熱賣的美粧產品，以及韓、日、台等潮流美粧新品及個人護理品牌；旗艦店新店採用低碳照明系統，積極推廣綠色美容產品，以身作則推動綠色美容行業。

公司主席及行政總裁郭少明表示，銅鑼灣作為熱門旅遊景點，亦是潮牌集中地，經濟復常後客流量回升，再加上政府派發消費券及推出「香港開心購物節」大型活動，刺激本地零售消費，相信莎莎旗艦店重開能把握機遇，帶動集團於傳統核心遊客區的銷售表現；而集團積極調整擴張計劃，於協商續租時取得合理租金，並優化店舖網絡，利用線下店舖網絡加快發展「OMO零售模式」，締造全渠道購物體驗。