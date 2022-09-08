華懋14億購倫敦TikTok總部大樓

華懋集團宣布，與Helical Plc落實協議，購入位於英國倫敦科技產業新樞紐、租賃產權為期150年的Kaleidoscope辦公大樓，作價 1.585億英鎊（約14.2億港元），樓宇資本價值達每平方英尺1,789英鎊。倫敦運輸局於2018年授予Helical Plc租賃產權，並收取合約租金一成為地租。交易會於10天內完成。

該物業現時租戶為字節跳動旗下的短片分享平台TikTok，是該公司的英國總部所在。華懋表示，這是集團首個海外收購項目，有助進一步推動多元化業務和可持續發展的策略方向。

華懋首個海外收購項目

2019年竣工的Kaleidoscope辦公大樓，樓高6層，面積達8.858萬平方英尺，坐落於橫貫鐵路法靈頓（Farrington）東站。該區憑完善的交通網絡，吸引不少科技企業進駐，亞馬遜（Amazon）及Snapchat等巨擘的英國總部同樣近在咫尺。

TikTok由2021年3月起全幢租用該物業，租約期為15年，每年租金逾763萬英鎊（每平方英尺平均租金逾86英鎊）。

華懋集團執行董事及行政總裁蔡宏興稱，這物業位於倫敦市其中之一最具活力動感和濃厚文化氣息的區域，物業市場租金增長理想，計劃持有此物業作長線投資。繼這次購入倫敦物業，往後會增加在其他世界級城市的投資，以達致業務多元化和帶來具韌性的長遠收益，但香港仍會是集團基地，以及業務營運的核心市場。